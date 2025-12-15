قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاكس شقيقته.. طالب يطعن شابا في بورسعيد
رغم مرور 50 عاما.. طلاب يمنيون يفاجئون معلمهم المصري
فوز كاسح لليمين المتطرف في تشيلي.. خوسيه أنطونيو كاست رئيسا للبلاد
لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك
دعاء ثلث الليل الأخير بوابة الفرج.. لا تفوت وقت تُفتح فيه أبواب السماء
مشهد مؤلم.. استغاثة مسنة محاصرة وسط مياه الفيضانات بالمغرب
خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية
متحدث الكهرباء: 361 ألف نقطة شحن لخدمة 20 مليون عداد مسبق الدفع
فنزويلا تتحدى أمريكا.. مادورو يعلن تحديث العقيدة الدفاعية ويدعو إلى تنسيق إقليمي
رياح قوية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لأهالي الإسماعيلية
المغرب.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بمدينة آسفي إلى 21 قتيلا
وزارة الرياضة: كل الجهات المعنية عندها مرونة في أزمة أرض الزمالك إلا إدارة النادي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ياسمينا العبد: القضايا المجتمعية تهمني بشدة.. وأحب التنوع في الأدوار

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
أوركيد سامي

أكدت الفنانة ياسمينا العبد، حرصها الدائم على تقديم أعمال فنية تناقش القضايا التي تهم المجتمع وتعبر عن هموم الناس بشكل واقعي وصادق.

وقالت ياسمينا العبد في لقاء مع موقع صدى البلد، إن القضايا المجتمعية تمثل أولوية كبيرة بالنسبة لها عند اختيار أدوارها، مشيرة إلى أن الفن الحقيقي يجب أن يكون له رسالة وتأثير إيجابي في وعي الجمهور. 

وأضافت: "القضايا التي تهم المجتمع تهمني بشدة، وأحب أن أكون جزءًا من عمل يترك أثرًا حقيقيًا".

كما كشفت عن حبها للتنوع الفني، موضحة أنها تستمتع بتقديم الأدوار الكوميدية والتراجيدية على حد سواء، لما تمنحه من مساحة للتعبير واكتشاف طاقات مختلفة داخل الممثل. وأكدت أن التنوع في الأدوار يساعدها على التطور الفني وكسب خبرات جديدة.

واختتمت ياسمينا العبد حديثها بالتأكيد على سعيها المستمر لاختيار أعمال تحترم عقل المشاهد وتلامس واقعه، معبرة عن امتنانها لدعم الجمهور واهتمامه بما تقدمه من محتوى فني هادف.

يذكر أن تألقت الفنانة ياسمينا العبد موخرا في مسلسل  ميدتيرم و الذي يعرض حالياً

يُعد مسلسل "ميدتيرم" أول بطولة درامية للفنانة ياسمينا العبد، ويشارك في العمل كل من يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل وعدد آخر من الفنانين. المسلسل من تأليف مريم الباجوري ومحمد صادق، سيناريو وحوار ورشة براح، وإخراج مريم الباجوري.


 

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

الحد الأدنى للمعاشات

قرار حكومي برفع الحد الأدنى للمعاشات بدءًا من يناير.. هتقبض كام؟

الهاتف

بلاش ترد على المكالمات الدولية .. تحذير عاجل من القومي للاتصالات

اعراض فيروس كورونا

أعراض متحور كورونا الجديد.. كيف تعرف أنك مصاب؟

محمد رزق

شركة إيونز للتطوير العقاري توقيع بروتوكول إسكان لضباط الشرطة في التجمع الخامس

جانب من الاجتماع

مصر والكويت تبحثان تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالي البترول والتعدين

جانب من الاجتماع

وزير البترول: فرص للتعاون بين مصر والكويت في مجالات التكرير ومجمعات البتروكيماويات

بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الأنظار بإطلالة سوداء

بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تخطف الانظار بإطلالة ملفتة وجريئة
خست النص.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

خست النص.. ليلى علوى تخطف الانظار بفقدان وزنها
إطلالة شتوية.. عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

