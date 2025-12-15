ياسمينا العبد: القضايا المجتمعية تهمني بشدة.. وأحب التنوع في الأدوار

أكدت الفنانة ياسمينا العبد، حرصها الدائم على تقديم أعمال فنية تناقش القضايا التي تهم المجتمع وتعبر عن هموم الناس بشكل واقعي وصادق.

وقالت ياسمينا العبد في لقاء مع موقع صدى البلد، إن القضايا المجتمعية تمثل أولوية كبيرة بالنسبة لها عند اختيار أدوارها، مشيرة إلى أن الفن الحقيقي يجب أن يكون له رسالة وتأثير إيجابي في وعي الجمهور.

وأضافت: "القضايا التي تهم المجتمع تهمني بشدة، وأحب أن أكون جزءًا من عمل يترك أثرًا حقيقيًا".

كما كشفت عن حبها للتنوع الفني، موضحة أنها تستمتع بتقديم الأدوار الكوميدية والتراجيدية على حد سواء، لما تمنحه من مساحة للتعبير واكتشاف طاقات مختلفة داخل الممثل. وأكدت أن التنوع في الأدوار يساعدها على التطور الفني وكسب خبرات جديدة.

واختتمت ياسمينا العبد حديثها بالتأكيد على سعيها المستمر لاختيار أعمال تحترم عقل المشاهد وتلامس واقعه، معبرة عن امتنانها لدعم الجمهور واهتمامه بما تقدمه من محتوى فني هادف.

يذكر أن تألقت الفنانة ياسمينا العبد موخرا في مسلسل ميدتيرم و الذي يعرض حالياً

يُعد مسلسل "ميدتيرم" أول بطولة درامية للفنانة ياسمينا العبد، ويشارك في العمل كل من يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل وعدد آخر من الفنانين. المسلسل من تأليف مريم الباجوري ومحمد صادق، سيناريو وحوار ورشة براح، وإخراج مريم الباجوري.



