ضمن ملف المسؤولية المجتمعية لطلعت مصطفى.. مدينتي تستضيف انطلاق مبادرة "احنا معاكم" لدعم مرضى الزهايمر (فيديو)

أحمد عبد القوى

تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق شهر ديسمبر من كل عام، استضاف نادي جولف مدينتي بطولة جولف تحت شعار " إحنا معاكم" لدعم مرضى الزهايمر وكبار السن. 

اقيمت البطولة بالتعاون مع نادي روتاري جولف مدينتي، وتهدف مبادرة "إحنا معاكم" إلى رفع الوعي المجتمعي بمرض الزهايمر وطرق الوقاية المبكرة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى.

وأكد الأستاذ/ عمر هشام طلعت ، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، أن استضافة نادي مدينتي للجولف لمبادرة "إحنا معاكم" تأتي في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على الاضطلاع بمسئوليتها المجتمعية. 

وأوضح أن النجاحات الكبيرة لنادي مدينتي للجولف ، باعتباره أفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا ووجهة رائدة للبطولات العالمية للجولف ، كانت دافعاً كي نستثمر هذا النجاح الكبير لتعظيم دوره بالمساهمة في ملف المسئولية المجتمعية من خلال تنظيم واستضافة العديد من المبادرات المجتمعية بالتعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدني.

من جانبه ، قال د. حسام فرحات، محافظ روتاري مصر: "نحرص على إطلاق مبادرات ذات أثر مستدام في المجتمعات التي نعمل بها، وتنظيم البطولة الخيرية للجولف يهدف الى رفع الوعي المجتمعي بمرض الزهايمر".  وأكدت د. إيمان الغمراوي، مؤسس ورئيس نادي روتاري كايرو جولف مدينتي، أن مبادرة «إحنا معاكم» ترتكز على دعم مرضى الزهايمر وكبار السن بوجه عام، مع تركيز خاص على التوعية بمرض الزهايمر ودعم المصابين به.

