قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
هجوم دموي في ريف إدلب.. داعش يتبنى استهداف دورية للأمن الداخلي وسقوط قتلى وجرحى
أحمد موسى: مصر لن تتسامح في نقطة مياه واحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خبير اقتصادي: شهادة جينيس أداة ترويج دولية تعزز ثقة المستثمرين في الموانئ المصرية

موسوعة جينيس
موسوعة جينيس
رنا أشرف

توجت مسيرة التطوير المتسارعة التي تشهدها الموانئ المصرية بإنجاز عالمي جديد، بعدما حصل ميناء السخنة على شهادة موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء منشأ على اليابسة بعمق 19 مترًا، في خطوة تعكس التحول النوعي في قطاع النقل البحري وتعزز مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية.

وخلال زيارته للميناء، تسلم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الشهادة رسميًا، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ثمرة إرادة سياسية واعية، وجهود وطنية خالصة شارك فيها مئات من الشركات والعمال والمهندسين المصريين، ضمن رؤية شاملة تستهدف تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري عالمي وبوابة رئيسية للصادرات والواردات المصرية.

ميناء السخنة يدخل جينيس بأعمق حوض ميناء منشأ على اليابسة

قال الخبير الاقتصادي علي الإدريسي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن إدراج ميناء العين السخنة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء صناعي منشأ على اليابسة لا يقتصر على كونه إنجازًا رمزيًا، بل يحمل دلالات اقتصادية مباشرة ومكاسب حقيقية على مستوى التجارة والاستثمار.

وأكد الإدريسي أن العمق التشغيلي الكبير للميناء يمنحه ميزة تنافسية مهمة، تتمثل في قدرته على استقبال السفن العملاقة، ما يسهم في خفض تكلفة النقل البحري وتعظيم اقتصاديات الحجم، وهو ما ينعكس إيجابًا على تنافسية الصادرات المصرية، ويقلل من كلفة الواردات خاصة السلع الاستراتيجية والخامات الصناعية.

رقم جينيس يحمل مكاسب تجارية واستثمارية حقيقية

وأوضح أن هذا الإنجاز يعزز من جاذبية ميناء العين السخنة لدى الخطوط الملاحية العالمية، ويدعم توجهه ليصبح مركزًا إقليميًا للتداول والترانزيت، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي المرتبط بقناة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها.

وأضاف أن زيادة حركة السفن وتداول البضائع داخل الميناء ستؤدي إلى نمو الإيرادات التشغيلية، وفتح آفاق أوسع للاستثمار في الأنشطة اللوجستية والصناعات المكملة، بما يخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

جينيس أداة ترويج دولية تعزز ثقة المستثمرين في البنية التحتية المصرية

وأشار الإدريسي إلى أن شهادة موسوعة جينيس تمثل أداة ترويج دولية فعالة ومنخفضة التكلفة، تعزز ثقة المستثمرين الأجانب في كفاءة البنية التحتية المصرية، وتؤكد قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات كبرى وفقًا للمعايير العالمية.

وشدد على أنه في ظل التنافس الإقليمي المحتدم بين الموانئ، يمنح هذا التميز مصر أفضلية نسبية مهمة، تدعم استراتيجيتها للتحول إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي، قادر على خدمة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد بكفاءة عالية.
 

موسوعة جينيس ميناء العين السخنة السفن قناة السويس الصادرات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

ترشيحاتنا

فوائد التفاح

فوائد التفاح للأطفال والكبار.. يحمى من الأمراض ويسد الجوع بشكل صحى

فوائد الفراولة الصحية

فوائد الفراولة .. تعالج 13 مشكلة أبرزها السرطان وأمراض القلب

شوربة العدس بالزلاء

طريقة عمل شوربة العدس والبازلاء بالسجق

بالصور

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

نغم صالح وحليم وتوتي في تعاون موسيقي مميَّز بحلقة جديدة من الموسم السادس لـ “مزيكا صالونات”

مزيكا صالونات
مزيكا صالونات
مزيكا صالونات

شراكة جديدة بين فورد ورينو لإنعاش المبيعات الأوروبية

فورد ورينو
فورد ورينو
فورد ورينو

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟ طبيب يوضح الأسباب الخفية

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد