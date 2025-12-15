الحكومة تعلن إتمام عمليات صكوك سيادية بقيمة 4.348 مليار جنيه.. اليوم

أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة المالية عن قبول طرح صكوك سيادية ذات عائد ثابت لأجل 3 سنوات بقيمة إجمالية تقدر بنحو 4.384 مليار جنيه من أصل 5 مليارات جنيه.

وفي مزاد اعلنت عنه وزارة المالية؛ أكدت أن تم التنسيق مع البنك المركزي المصري لإجراء عمليات التداول والاستثمار على شراء تلك الصكوك السيادية حيث قبلت الحكومة 11 طلبا مقدم من المستثمرين والمؤسسات المالية .

بلغ متوسط سعر العائد المقبول للطرح نحو 21.224%5 و أقل سعر بنسبة 21.15% و أعلى سعر فائدة نحو 21.15%.

خلال عمليات الطرح قدم ما يقارب من 16 مستثمر ومؤسسة مالية طلبات لشراء الصكوك ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 7.575 مليار جنيه .

وصل متوسط سعر العائد المقدم خلال عمليات الطرح نحو 21.458% و أعلي سعر بنسبة 25.5% و أقل سعر بنسبة 21.15%.