طريقة عمل البرجر بطعم الجاهز

إذا كنتِ من محبي الأكلات السريعة نقدم إليكِ اليوم طريقة عمل برجر اقتصادي في البيت.
المكونات:
½ كيلو لحمة مفرومة (يمكن خلطها بـ 2 ملعقة فول صويا منقوع أو عدس مسلوق ومهروس لتقليل التكلفة)
بصلة صغيرة مبشورة ومتعصورة كويس
2 ملعقة كبيرة بقسماط أو عيش بايت منقوع ومتعصور
بيضة واحدة (اختياري – لو اللحمة قليلة)
ملح وفلفل أسود
½ ملعقة صغيرة بهارات لحمة أو سبع بهارات
رشة بابريكا أو كمون (اختياري)
طريقة التحضير:
اخلطي كل المكونات حتي تتجانس
شكّلي البرجر أقراص متوسطة.
ادخليه الفريزر 10–15 دقيقة حتي تتماسك .
شوّحيها في طاسة سخنة بشوية زيت أو اشويها على الجريل.