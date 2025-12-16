قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فضل الدعاء بعد الوضوء.. 10 عجائب تجعلك لا تفرط فيه بعد الآن
تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
منتخب مصر في «مجموعة فخ» بكأس أمم أفريقيا.. ناقد رياضي يحذر
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار
انهيار سد في واشنطن.. والسلطات تخلي 3 ضواحي بالمدينة| صور
رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه
أسنان البريطانيين في خطر .. ماذا يحدث في لندن؟
بعد تحذير الأرصاد الجوية.. احتياطات لا تتجاهلها في الجو البارد
دعاء الصباح للرزق والتوفيق.. ردّد كلمات تفتح لك باب النجاح
نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة
دون خسائر بشرية.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار البضائع بالقليوبية
مرأة ومنوعات

طريقة عمل البرجر بطعم الجاهز

البرجر
البرجر
ريهام قدري

إذا كنتِ من محبي الأكلات السريعة نقدم إليكِ اليوم طريقة عمل برجر اقتصادي في البيت.


 المكونات:
½ كيلو لحمة مفرومة (يمكن خلطها بـ 2 ملعقة فول صويا منقوع أو عدس مسلوق ومهروس لتقليل التكلفة)
بصلة صغيرة مبشورة ومتعصورة كويس
2 ملعقة كبيرة بقسماط أو عيش بايت منقوع ومتعصور
بيضة واحدة (اختياري – لو اللحمة قليلة)
ملح وفلفل أسود
½ ملعقة صغيرة بهارات لحمة أو سبع بهارات
رشة بابريكا أو كمون (اختياري)
 

 طريقة التحضير:
اخلطي كل المكونات حتي تتجانس
شكّلي البرجر أقراص متوسطة.
ادخليه الفريزر 10–15 دقيقة حتي تتماسك .
شوّحيها في طاسة سخنة بشوية زيت أو اشويها على الجريل.

