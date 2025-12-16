طريقة عمل البرجر بطعم الجاهز

إذا كنتِ من محبي الأكلات السريعة نقدم إليكِ اليوم طريقة عمل برجر اقتصادي في البيت.



المكونات:

½ كيلو لحمة مفرومة (يمكن خلطها بـ 2 ملعقة فول صويا منقوع أو عدس مسلوق ومهروس لتقليل التكلفة)

بصلة صغيرة مبشورة ومتعصورة كويس

2 ملعقة كبيرة بقسماط أو عيش بايت منقوع ومتعصور

بيضة واحدة (اختياري – لو اللحمة قليلة)

ملح وفلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بهارات لحمة أو سبع بهارات

رشة بابريكا أو كمون (اختياري)



طريقة التحضير:

اخلطي كل المكونات حتي تتجانس

شكّلي البرجر أقراص متوسطة.

ادخليه الفريزر 10–15 دقيقة حتي تتماسك .

شوّحيها في طاسة سخنة بشوية زيت أو اشويها على الجريل.