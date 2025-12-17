قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ديربي الإسكندرية.. الاتحاد السكندري يواصل تدريباته لمواجهة سموحة في كآس عاصمة مصر

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
حسام الحارتي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريباته، اليوميه، على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة سموحة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

ويواجه الاتحاد السكندر ي نظيره سموحة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة كأس عاصمة مصر

و ركز الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفي على الجوانب البدنية والفنية، إلى جانب تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي يسعى المدرب لتطبيقها خلال اللقاء المرتقب.

 كما خضع اللاعبون لتدريبات خاصة لرفع معدلات اللياقة مع تقسيمات فنية لزيادة الانسجام .

ويسعى زعيم الثغر إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة، من أجل المنافسة بقوة في البطولة، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في استغلال المسابقة للوقوف على مستوى جميع العناصر ومنح الفرصة لبعض اللاعبين.

ومن المنتظر أن يواصل الاتحاد السكندري تدريباته بشكل يومي خلال الأيام المقبلة، مع تكثيف التحضيرات الفنية قبل الديربي المنتظر.

أبطال كأس عاصمة مصر

  • مودرن سبورت توّج بالنسخة الأولى من البطولة بعد الفوز على غزل المحلة.
  • سيراميكا سيطر على البطولة بعد ذلك بتحقيق 3 ألقاب متتالية على حساب المصري وطلائع الجيش والبنك الأهلي.

جوائز البطولة

  • البطل: 10 ملايين جنيه
  • الوصيف: 4 ملايين جنيه
  • الثالث: 2 مليون جنيه
  • الرابع: 1.5 مليون جنيه

وتساهم الجوائز المرتفعة في إشعال المنافسة هذا الموسم بين الأندية الباحثة عن تحقيق اللقب.

الاتحاد السكندري سموحة كأس عاصمة مصر الجولة الثامنة

