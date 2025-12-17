قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
مجلس الوزراء يوافق علي منح بعض الشركات الرخصة الذهبية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة
نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بعد حريق شقتها بالإسكندرية
الوزراء يستعرض أهداف افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية "شباب بلد" لتمكين 13 مليون شخص
محافظ القليوبية يتابع إصلاح واجهات المنازل المتضررة جراء حادث قطار طوخ
وزير قطاع الأعمال يستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة تعزيز التعاون والاستثمار في الشركات المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تدريب 17 طبيب أسنان ببني سويف على تأثير الأمراض المزمنة على الوجه والفكين

تامين صحي بني سويف
تامين صحي بني سويف

 نظم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، برنامجاً لتدريب وتأهيل أطباء الأسنان حول تأثير الأمراض المُزمنة على الوجه والفكين،وذلك ضمن خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي بقيادة الدكتور أحمد مصطفي رئيس مجلس الإدارة ، والتي يتم تنفيذها بإشراف من الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية، للنهوض الارتقاء بمستوى الأداء المهني ورفع كفاءة الكوادر الطبية

وأوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع التأمين الصحي أن البرنامج التدريبي تناولت دراسات متخصصة استفاد منها 17 طبيباً من أطباء الأسنان ، تحت عنوان (Systemic Disease Manifested in Jaw) ، وحاضر فيها الدكتور أحمد جمال عمار، استشاري جراحة الوجه والفكين ومدرس كلية طب الأسنان بجامعة بني سويف

،استعرض خلال التدريب أبرز الأمراض المزمنة وانعكاساتها الإكلينيكية على منطقة الوجه والفكين، مع التركيز على الربط بين الجوانب العلمية والتطبيق العملي، بما يسهم في تحسين دقة التشخيص ووضع الخطط العلاجية السليمة للمرضى.

وأكد مدير عام الفرع أن استمرار عقد مثل هذه البرامج التدريبية المتخصصة يمثل دعامة أساسية للارتقاء بمستوى الأداء المهني، ومواكبة التطور العلمي المتسارع في المجال الطبي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأبناء المحافظة ، وقد  شهد فعاليات البرنامج التدريبي حضور كل من:الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب ،الدكتورة إسراء محمد إمام – مدير العيادات، الدكتورة سالي محمد حسانين – مدير الأسنان

من جهتها أكدت مدير إدارة التدريب، أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير المنظومة الصحية، موضحة أن التدريب ركّز على موضوعات ذات ارتباط مباشر بالممارسة الإكلينيكية اليومية لأطباء الأسنان، بما يسهم في رفع كفاءتهم العلمية والعملية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى داخل منشآت التأمين الصحي، مع الحرص على مواكبة أحدث التوصيات والمعايير الطبية العالمية.

فيما  أوضحت الدكتورة سالي محمد حسانين، مدير الأسنان، أن البرنامج التدريبي يعكس اهتمام الهيئة بتعزيز التكامل بين تخصص طب الأسنان وباقي التخصصات الطبية، خاصة فيما يتعلق بتأثير الأمراض المزمنة على صحة الفم والوجه والفكين، مشيرة إلى أن هذا التكامل يسهم في تحسين دقة التشخيص وخطط العلاج، والحد من المضاعفات، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والجودة في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

بني سويف الفشن تامين بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

ذهب

تجاوز الـ 46 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

ترشيحاتنا

رانيا فريد شوقي

رانيا فريد شوقي تنصح متابعيها بـ التطنيش الصحي

فيلم الست

القصة أكبر منك..إعلامي يوجّه رسالة لـ كاتب فيلم الست

ام كلثوم

أنور عبد المغيث يكشف تفاصيل كواليس رفض مشروع درامي للموسيقار الأجيال

بالصور

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد