سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025
القبض على شخصين يوجهان الناخبين عبر مكبر صوت بدمياط
الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
مجلس الوزراء يوافق علي منح بعض الشركات الرخصة الذهبية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة
محافظات

محافظ القاهرة: العملية الانتخابية تسير بيسر دون أي معوقات

محافظ العاصمة
محافظ العاصمة
مريم عزت

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة  عددًا من  اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ ، من بينها لجنة مدرسة تحيا مصر بالأسمرات.


وتجرى انتخابات الاعادة بالقاهرة فى ثلاث مناطق هى الجنوبية، والشمالية، والشرقية فى حين حُسمت نتيجة مقاعد المرشحين بالمنطقة الغربية فى الجولة الأولى ، ويبلغ عدد الناخبين بالقاهرة حوالي ٣٥٣١٤٩٨ موزعين علي ٧ لجان عامة بها ٢٩٨ لجنة فرعية داخل ١٣٢ مركز انتخابي يتنافس فيها المرشحون على ١٠ مقاعد.

ويوجد بالمنطقة الجنوبية ٧١ مركزًا انتخابيًا يضم ١٥٠ لجنة فرعية، وبالمنطقة الشمالية ٢٣ مركزًا انتخابيًا يضم ٦٦ لجنة فرعية، وبالمنطقة الشرقية ٣٨ مركزًا انتخابيًا يضم ٨٢ لجنة فرعية.

وحرص محافظ القاهرة خلال جولته على التأكد من توافر  كافة الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وخاصة توافر كراسي متحركة لكبار السن ، ومظلات لحماية الناخبين من الشمس .

كما حرص المحافظ على تفقد محيط اللجان الانتخابية للتاكد من عدم وجود أي اشغالات او مخلفات أو صناديق قمامة او سيارات متهالكة ومتروكة بالشوارع المحيطة بها .

وأكد محافظ القاهرة أن العملية الانتخابية تسير بيسر دون أى معوقات ، مشيرًا إلى أن  غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى .

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اللجان الانتخابية

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد