محافظ القاهرة: العملية الانتخابية تسير بيسر دون أي معوقات

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عددًا من اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ ، من بينها لجنة مدرسة تحيا مصر بالأسمرات.



وتجرى انتخابات الاعادة بالقاهرة فى ثلاث مناطق هى الجنوبية، والشمالية، والشرقية فى حين حُسمت نتيجة مقاعد المرشحين بالمنطقة الغربية فى الجولة الأولى ، ويبلغ عدد الناخبين بالقاهرة حوالي ٣٥٣١٤٩٨ موزعين علي ٧ لجان عامة بها ٢٩٨ لجنة فرعية داخل ١٣٢ مركز انتخابي يتنافس فيها المرشحون على ١٠ مقاعد.

ويوجد بالمنطقة الجنوبية ٧١ مركزًا انتخابيًا يضم ١٥٠ لجنة فرعية، وبالمنطقة الشمالية ٢٣ مركزًا انتخابيًا يضم ٦٦ لجنة فرعية، وبالمنطقة الشرقية ٣٨ مركزًا انتخابيًا يضم ٨٢ لجنة فرعية.

وحرص محافظ القاهرة خلال جولته على التأكد من توافر كافة الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وخاصة توافر كراسي متحركة لكبار السن ، ومظلات لحماية الناخبين من الشمس .

كما حرص المحافظ على تفقد محيط اللجان الانتخابية للتاكد من عدم وجود أي اشغالات او مخلفات أو صناديق قمامة او سيارات متهالكة ومتروكة بالشوارع المحيطة بها .

وأكد محافظ القاهرة أن العملية الانتخابية تسير بيسر دون أى معوقات ، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى .