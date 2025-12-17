قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

مسنة على كرسي متحرك تدلي بصوتها في المطرية.. فيديو وصور

مسنة على كرسي متحرك تدلي بصوتها
مسنة على كرسي متحرك تدلي بصوتها
معتز الخصوصي

رصدت عدسة " صدى البلد " قيام سيدة مسنة على كرسي متحرك بالإدلاء بصوتها في مدرسة عثمان بن عفان الإعدادية بنين في جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدائرة المطرية.

وتجرى جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بدائرة المطرية في محافظة القاهرة بين ٤ مرشحين وهم وائل الطحان وعلي الدمرداش و دودو العمدة و الدكتور محمد زهران.

https://youtube.com/shorts/WIkduMdic2c

وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في ٥٥ دائرة ، في محافظة القاهرة بالدائرة الثالثة «الزاوية الحمراء»، الدائرة الخامسة «حدائق القبة»، الدائرة العاشرة «المطرية»، الدائرة الحادية عشر «المرج»، الدائرة الخامسة عشر «الخليفة»، الدائرة السابعة عشر «البساتين»، الدائرة التاسعة عشر «حلوان»، وفى محافظة القليوبية تجرى الإعادة في الدائرة الأولى «بنها»، الدائرة الثانية «طوخ»، الدائرة الرابعة «قليوب»، الدائرة الخامسة «الخانكة»، الدائرة السادسة «شبين القناطر»، وفى محافظة الدقهلية بالدائرة الأولى «أول المنصورة»، الدائرة الثانية «مركز المنصورة»، الدائرة الثالثة «بلقاس»، الدائرة الرابعة «طلخا»، الدائرة الخامسة «دكرنس»، الدائرة السادسة «منية النصر»، الدائرة السابعة «المنزلة»، الدائرة الثامنة «ميت غمر»، الدائرة التاسعة «أجا»، الدائرة العاشرة «السنبلاوين».   

كما تجرى الإعادة في محافظة المنوفية فى الدائرة الأولى «شبين الكوم»، الدائرة الثانية «قويسنا»، الدائرة الثالثة «تلا»، الدائرة الرابعة «أشمون»، الدائرة الخامسة «الباجور»، الدائرة السادسة «منوف»، وفى محافظة الغربية بالدائرة الأولى «أول طنطا»، الدائرة الثانية «كفر الزيات»، الدائرة الثالثة «قطور»، الدائرة الرابعة «أول المحلة الكبرى»، الدائرة الخامسة «المحلة الكبرى»، الدائرة السادسة «سمنود»، الدائرة السابعة «زفتى»، وفى محافظة كفر الشيخ بالدائرة الأولى «كفر الشيخ»، الدائرة الثانية «سيدى سالم»، الدائرة الثالثة «الحامول»، الدائرة الرابعة «دسوق»،

 وفى محافظة الشرقية بالدائرة الأولى «أول الزقازيق»، الدائرة الثانية «بلبيس»، الدائرة الثالثة «أول العاشر من رمضان»، الدائرة الخامسة «أبو كبير»، الدائرة السادسة «ديرب نجم»، الدائرة السابعة «فاقوس»، الدائرة الثامنة «أبو حماد»، الدائرة التاسعة «الحسينية».

 وفى محافظة دمياط بالدائرة الثانية «كفر سعد»، وفى محافظة بورسعيد بالدائرة الأولى «أول بور فؤاد» وفى محافظة الإسماعيلية بالدائرة الأولى «ثان الإسماعيلية»، الدائرة الثانية «القنطرة غرب»، الدائرة الثالثة «القصاصين الجديدة»، وفى محافظة السويس بالدائرة الأولى «السويس»، وفى محافظة شمال سيناء بالدائرة الثانية «الحسنة»، وفى محافظة جنوب سيناء بالدائرة الثانية «الطور».

عثمان بن عفان الإعدادية جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب مجلس النواب دائرة المطرية

