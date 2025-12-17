ساديو ماني يسعى لمسح أحزان نسخة 2023 وحصد لقب أفريقيا بالمغرب

يسعى ساديو ماني نجم النصر السعودي الحالي وليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني السابق الى قيادة منتخب بلاده السنغال لتحقيق اللقب الثاني بحصد كأس أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

ويتواجد المنتخب السنغالي في المجموعة الرابعة مع الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا، حيث سيلتقي اولا مع بوتسوانا الاثنين المقبل ثم الكونغو يوم 27 ويختتم مواجهاته يوم 30 من شهر ديسمبر مع الكونغو الديمقراطية.

ويعد المنتخب السنغالي أحد أبرز المرشحن للظفر باللقب لتعويض خروجه الأليم في النسخة الماضية من دور الــ16 ، والتي لم تنساها جماهيره برغم التأهل لنهائيات كأس العالم التي ستقام صيف 2026 .

ويضع المنتخب السنغالي نصب عينيه المنافسة على اللقب بل وتحقيقه من أجل طمأنة جماهيره قبل الموعد العالمي الكبير في أمريكا والمكسيك وكندا.

ومن أجل ذلك حشد باب ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال كل الأسلحة القوية لنيل اللقب القاري، وجاء على رأس قائمة النجوم، ساديو ماني، هداف النصر السعودي ونجم ليفربول الإنجليزي السابق، وكذلك نيكولاس جاكسون، مهاجم بايرن ميونخ الألماني المعار من تشيلسي الإنجليزي، بالإضافة إلى إسماعيلا سار المتألق مع كريستال بالاس الإنجليزي والخبير إدريسا جانا جي، لاعب إيفرتون الإنجليزي، في خط الوسط.

ويتواجد الحارس إدوارد ميندي، الفائز بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي الإنجليزي ودوري أبطال آسيا مع أهلي جدة السعودي، في قائمة باب ثياو استعدادا للحدث القاري الكبير، بالإضافة إلى المدافع المخضرم كاليدو كوليبالي، لاعب الهلال السعودي وغيرهم.