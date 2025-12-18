محافظ أسيوط: طرح لحوم بلدية طازجة بسعر 290 جنيهًا للكيلو بمنفذ الوحدة المحلية بمركز ديروط

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة: من الجهل أن يقول البعض «اللهم عاملني بعدلك لا برحمتك» ويعكس نوعًا من الكِبْر والغطرسة
«الزراعة» تواصل الحرب على «مافيا الأسمدة»: ضبط 7.4 طن مهربة للسوق السوداء بالأقصر
هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول
الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " بـ18 مدينة
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات
اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية
الخارجية الصينية بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا: ندعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها
الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار
محافظات

طرح لحوم بلدية طازجة بسعر 290 جنيهًا للكيلو بمنفذ الوحدة المحلية بمركز ديروط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن طرح لحوم بلدية طازجة بسعر 290 جنيهًا للكيلو، بمنفذ بيع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن جهود المحافظة المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

 توفير السلع الأساسية

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرة المحافظة "تخفيف الأعباء عن المواطنين"، والتي تهدف إلى توفير السلع الأساسية، وعلى رأسها اللحوم البلدية، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، والتصدي لمحاولات بعض التجار استغلال المواطنين أو المبالغة في الأسعار دون مبرر، بما يحقق التوازن في الأسواق ويحافظ على استقرار الأسعار.

 التوسع في فتح منافذ البيع 

وأوضح المحافظ أن اللحوم المطروحة بالمنفذ يتم توفيرها من خلال ذبح الماشية تحت إشراف بيطري كامل، ووفقًا للاشتراطات الصحية المعتمدة، بما يضمن جودة المنتج وسلامته، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في التوسع بفتح منافذ بيع مماثلة بمختلف المراكز والمدن، لتقريب الخدمة من المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم.

وفي هذا السياق، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة سوزان محمد راضي، رئيس المركز، أعمال ذبح الماشية وتوزيع اللحوم بمنفذ بيع رئاسة المركز، للاطمئنان على انتظام العمل وجودة اللحوم المقدمة للمواطنين، وحسن سير منظومة البيع.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير كافة التسهيلات والخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير اللحوم البلدية بصفة أسبوعية، على غرار هذا المنفذ، بما يضمن استمرارية الخدمة ووصولها لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار تنفيذ حزمة من الإجراءات والآليات التي تستهدف ضبط الأسواق، والتوسع في المبادرات المجتمعية الداعمة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وكافة الجهات المعنية، بما يحقق مصلحة المواطن الأسيوطي، ويعزز من جهود الدولة في تحسين مستوى المعيشة وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار عادلة.

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

