محافظ أسيوط: طرح لحوم بلدية طازجة بسعر 290 جنيهًا للكيلو بمنفذ الوحدة المحلية بمركز ديروط

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن طرح لحوم بلدية طازجة بسعر 290 جنيهًا للكيلو، بمنفذ بيع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن جهود المحافظة المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

توفير السلع الأساسية

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرة المحافظة "تخفيف الأعباء عن المواطنين"، والتي تهدف إلى توفير السلع الأساسية، وعلى رأسها اللحوم البلدية، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، والتصدي لمحاولات بعض التجار استغلال المواطنين أو المبالغة في الأسعار دون مبرر، بما يحقق التوازن في الأسواق ويحافظ على استقرار الأسعار.

التوسع في فتح منافذ البيع

وأوضح المحافظ أن اللحوم المطروحة بالمنفذ يتم توفيرها من خلال ذبح الماشية تحت إشراف بيطري كامل، ووفقًا للاشتراطات الصحية المعتمدة، بما يضمن جودة المنتج وسلامته، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في التوسع بفتح منافذ بيع مماثلة بمختلف المراكز والمدن، لتقريب الخدمة من المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم.

وفي هذا السياق، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة سوزان محمد راضي، رئيس المركز، أعمال ذبح الماشية وتوزيع اللحوم بمنفذ بيع رئاسة المركز، للاطمئنان على انتظام العمل وجودة اللحوم المقدمة للمواطنين، وحسن سير منظومة البيع.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير كافة التسهيلات والخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير اللحوم البلدية بصفة أسبوعية، على غرار هذا المنفذ، بما يضمن استمرارية الخدمة ووصولها لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار تنفيذ حزمة من الإجراءات والآليات التي تستهدف ضبط الأسواق، والتوسع في المبادرات المجتمعية الداعمة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وكافة الجهات المعنية، بما يحقق مصلحة المواطن الأسيوطي، ويعزز من جهود الدولة في تحسين مستوى المعيشة وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار عادلة.