افتتاح المعرض الفني الأول لكلية الطب بجامعة الوادي الجديد

نظمت كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، اليوم الخميس، المعرض الفني الأول في مجالات الرسم والتصوير الفوتوغرافي والرسم التراجيدى والأشغال اليدوية والرسم على الخزف بمقر كلية الطب يومى 15/16 ديسمبر 2025، برعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور ندا عبدالمحسن محمد عميد كلية الطب والأستاذ الدكتور ياسر فتحى إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة شيماء الغريب منسق الأنشطة الطلابية.

قام بالتنظيم كل من رعاية الطلاب واتحاد طلاب الكلية والدكتورة أمنية نافع مستشار اللجنة الفنية باتحاد الطلاب والدكتورة فاطمة أبوغزيل مستشار اللجنة الاجتماعية باتحاد الطلاب، والدكتورة خلود جابر مستشار اللجنة الثقافية باتحاد الطلاب.

افتتح المعرض الأستاذ الدكتور ندا عبدالمحسن محمد عميد الكلية، وقد حضر الافتتاح العديد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بحضور وفد من كلية التربية بقيادة الأستاذ الدكتور نجوى واعر عميد كلية التربية، وتضمن المعرض مشاركة العديد من طلاب الكلية وكليات الجامعة ومشاركة متميزة من قسم تربية الطفل بكلية التربية.

وقد تفقد الحضور الأعمال الفنية، كما قام المعرض بإبراز وصقل المواهب الفنية وتعزيز روح التعاون بين الطلاب من مختلف كليات الجامعة وقد تجلى ذلك في ورشة العمل التى أقيمت على هامش المعرض وحضور العديد من الطلاب ومشاركتهم وابداعهم فى الرسم واستخدام الألوان، حيث سادت روح المودة والألفة بين الجميع وأظهر المعدن الجميل لطلاب الجامعة، كل ذلك وسط إشادة من جميع الحضور بما شاهدوه فى اليوم الأول من المعرض.

جاء تنظيم المعرض الفني الأول بكلية الطب جامعة الوادي الجديد في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية واكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الطلاب، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء شخصية متوازنة تجمع بين التميز العلمي والابتكار الفني، وتعزز الانتماء وروح المشاركة داخل الحرم الجامعي.