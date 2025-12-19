قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برد قارس وصقيع خلال ساعات.. الأربعينية المبكرة تضرب البلاد

خالة الطقس
خالة الطقس
شيماء مجدي

حذر  الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  من حالة الطقس خلال الساعات القادمة ، قائلا :" موجة برد قوية بدأت ليلة أمس وتستمر لمدة ٥ أيام ، وهى بداية للأربعينية المبكرة " ، كما تهبط درجات الحرارة تحت ال10 درجات خاصة فى فترة الليل.


وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له،  أن موعد بدء فصل الشتاء فلكيًا، حيث يقرب خلال الساعات المقبلة  على بدايته الرسمية وستكون يوم الأحد 21 ديسمبر 2025 وتستمر حتى 20 مارس 2026 مما يعنى أنه يستمر لمدة 88 يوما من البرد والمطر.

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له أن  شتاء 2026 قصير وسيكون  أبرد من الطبيعي .


وأكد “رئيس مركز معلومات تغير المناخ ” أن هناك احتمالات واضحة لموجات صقيع ومحتمل أن تنخفض درجات الحرارة  لاقل من 4 درجات في بعض المناطق (الدلتا – شمال الصعيد – الواحات).


وأشار إلي أن الأمطار ستكون متفاوتة: من خفيفة لمتوسطة لغزيرة في بعض الفترات ، مع وجود فرص كبيرة لنشاط نوات قوية على البحر المتوسط.

ولفت إلى أنه هناك  احتمالات سيول في: الظهير الصحراوي – سيناء – بعض مناطق الدلتا عند التقاء المنخفضات ،  ومع ذلك هناك  فترات جفاف بين المنخفضات بسبب اضطراب المناخ.


كما توقع رياح نشطة واضطرابات جوية خصوصًا في يناير وفبرايرمع  اضطراب البحرين وبرودة ليلية أعلى من الطبيعي.

وأوضح "رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أنه خلال تصريحات له ، الظواهر الجوية المتوقعة خلال ال10 أيام المقبلة ....


 نهار دافئ:
درجات الحرارة حوالى 23–25°م أغلب الأيام،
وستبدأ تنخفض بالليل والصباح الباكر لتكون حول الـ 10°م.

ليل بارد:
أول يومين: 11–12°م
وحذر من معظم ايام الـ 10 : انخفاض لـ 8–10°م ( ميعاد دخول الشتاء الرسمي 21 ديسمبر 2025) ...
كما ستتسم آخر الفترة من الارتفاع النسبي فى درجات الحرارة  لـ 12–14°م

