إعلامي يوجه رسالة عاجلة لوزير التربية والتعليم على الهواء

وجه الإعلامي محمد موسى رسالة عاجلة إلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، مطالبًا بالتحقيق الفوري في حادث اقتحام أتوبيس مدرسة لشقة أسرة بمدينة بدر، الذي أثار حالة رعب شديدة بين أفراد الأسرة.

واستنكر محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، بشدة طريقة تشغيل الأتوبيس قائلاً: «من غير فرامل؟!»، متسائلًا كيف يمكن أن يسمح لسائق أتوبيس مدرسية بالتحرك دون تأمين وسلامة الركاب، خاصة وأن الحادث كاد أن يودي بحياة الأسرة ويحول غرفة نومهم إلى مسرح كارثة حقيقية.

وأكد موسى أن الرسالة موجهة لوزارة التربية والتعليم وإدارة التعليم الخاص، مطالبًا بوضع معايير صارمة لسلامة النقل المدرسي، وضمان إجراء فحوصات دورية للأتوبيسات والتأكد من صيانتها بشكل كامل، منعًا لتكرار مثل هذه الحوادث المرعبة التي تهدد حياة الأطفال والمواطنين.

وشدد محمد موسى على أن ما حدث ليس مجرد حادث عرضي، بل يمثل خرقًا واضحًا لمعايير السلامة الأساسية، ويستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة ضد أي إخلال بتعليمات النقل المدرسي، حفاظًا على حياة الأبرياء وطمأنة الأهالي.

