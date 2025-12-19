قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026
سعر الدولار اليوم 19-12-2025
الأنبا إيلاريون يدشن كنيسة "أبسخيرون القليني" بالنوبارية | صور
مباريات اليوم الجمعة 19 ديسمبر.. صدامات قوية في مختلف البطولات
سفير مصر السابق بالسودان: عشرات الآلاف من الضحايا سقطوا جراء جرائم الدعم السريع
سعر الذهب اليوم 19-12-2025
محسن صالح: ما يقدمه المغرب إعجاز كروي
النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
حالة الطقس اليوم الجمعة .. انخفاض شديد في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025
الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لدعم أوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موضوع خطبة الجمعة اليوم ..« حرمة المال العام وخطورة تقديم المصلحة الشخصية»

موضوع خطبة الجمعة اليوم
موضوع خطبة الجمعة اليوم
عبد الرحمن محمد

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان: «فظللتُ أستغفر الله منها ثلاثين سنة»، موضحة أن المقصود من الخطبة هو ترسيخ الوعي بقدسية المال العام، وبيان حرمته الشرعية، وضرورة صيانته والحفاظ عليه، كما قررت أن يكون موضوع الخطبة الثانية حول التفكك الأسري.

قدسية المال العام ووجوب صونه

وبيّنت الوزارة أن تراثنا الإسلامي زاخر بنماذج أخلاقية راقية، من بينها ما رواه الإمام الخطيب البغدادي عن أبي بكر الحربي، أنه سمع السَّريَّ السَّقَطيَّ رضي الله عنه يقول: «حمدتُ الله مرة، فأنا أستغفر الله من ذلك الحمد منذ ثلاثين سنة».
ولما سُئل عن سبب ذلك، قال: كان لي دكان به متاع، فشبَّ حريق في السوق، فقيل لي الخبر، فخرجت أتحقق من أمر دكاني، فلقيني رجل وقال: أبشر، فقد سلم دكانك، فقلت: الحمد لله، ثم راجعت نفسي فوجدت ذلك خطيئة. [تاريخ بغداد]

وجاء في رواية أخرى: «سمعت السَّريَّ رضي الله عنه يقول: منذ ثلاثين سنة وأنا أستغفر من قولي: الحمد لله مرة، فقيل له: وكيف ذلك؟ فقال: وقع حريق في بغداد، فلقيني رجل فقال: نجا حانوتك، فقلت: الحمد لله، فندمت على ما قلت؛ لأني تمنيت لنفسي خيرًا لم يعم المسلمين جميعًا». [تاريخ دمشق لابن عساكر]

وتكشف هذه القصة العميقة عن جوهر الأخلاق الإسلامية التي تقوم على سعة الصدر للمسلمين كافة، وعدم استثناء النفس بالفرح عند نزول البلاء بالآخرين؛ إذ إن مجرد نجاة متجره دون غيره جعله يستشعر أنه قد فضّل نفسه، فظل ثلاثين عامًا يستغفر لا من لفظ الحمد ذاته، وإنما من الشعور القلبي الذي انطوى على تقديم المصلحة الخاصة على العامة.

وإذا كان هذا حال أهل التقوى مع مجرد خاطر عابر في القلب، فكيف يكون الأمر مع من يعتدي صراحة على المال العام، وهو ملك للأمة كلها؟!
فالمال العام ليس ملكًا شخصيًا يُتصرَّف فيه بلا ضوابط، بل هو حق جماعي، وأي مساس به هو تعدٍّ مباشر على حقوق ملايين الناس.

وتعلمنا قصة السَّريّ رحمه الله أن المؤمن الصادق يشعر بآلام أمته كما يشعر بألمه الخاص؛ فكيف يُتصوَّر ممن يدّعي الإيمان أن يسرق أو يختلس أو يهدر مالًا عامًا، وهو مال لو ضاع على فرد واحد من المسلمين لتألم لذلك؟! فإذا كان رجل قد ظل يستغفر ثلاثين سنة لأنه فرح بسلامة متجره وحده، فكيف بمن يقيم مصالحه الخاصة على حساب المجتمع، أو يعطّل نفعًا عامًا من أجل منفعة شخصية؟!

خطبة الجمعة حرمة المال العام التفكك الأسري حرمة المال وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأقصى للتحويل والسحب من إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. متى يبدأ المستأجر سداد فروق الإيجار القديم؟

شتاء

أربعينية الشتاء الباردة.. برودة قاسية تبدأ مبكرًا وتحذيرات عاجلة للمواطنين

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

يارا السكري - أحمد العوضي

غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي

مرتبات شهر ديسمبر ٢٠٢٥

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للموظفين

زينة احمد

تحول صادم| بعد ظهور جريء على البث المباشر.. البلوجر زينة أحمد تواجه غضب الجمهور.. القصة الكاملة

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025 خطوة بخطوة

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا .. خطوة بخطوة

ترشيحاتنا

emily in paris season 5

خيوط درامية غير مكتملة.. هل يعود مسلسل إيميلي في باريس بجزء سادس؟

سقوط امطار في تبوك

الثلوج تكسو مرتفعات حائل وتبوك في السعودية.. فيديو وصور

السفير الروسي في بغداد ألبروس كوتراشيف

سفير موسكو ببغداد : مقتل عدد من العراقيين في الحرب الروسية الأوكرانية

بالصور

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك

احترس منها .. أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أميرة فتحي وعاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف

فيديو

من هو زوج نفين مندور

23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟

مصطفى ابو سريع

هنأت مصطفى أبو سريع.. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد