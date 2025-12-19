سيرجي ماركوف: الحصار الأمريكي على نفط فنزويلا لا يمنح روسيا أفضلية مطلقة

أكد سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي لا تجعل من روسيا المستفيد الأكبر أو الطرف الوحيد الذي يجني ثمار هذا الحصار، موضحًا أن المشهد أكثر تعقيدًا من التصورات الشائعة، رغم متانة العلاقات السياسية والاقتصادية التي تجمع موسكو بكاراكاس.

مستوى الاستفادة الشاملة

وخلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم» مع الإعلامي كمال ماضي على قناة «القاهرة الإخبارية»، أشار ماركوف إلى أن روسيا قد تحقق بعض المكاسب المحدودة نتيجة كونها شريكًا استراتيجيًا لفنزويلا ومستثمرًا رئيسيًا في قطاعها النفطي، إلا أن هذه المكاسب لا ترقى إلى مستوى الاستفادة الشاملة أو الاحتكار الكامل لعوائد الأزمة.

وتطرق ماركوف إلى السياسة الأمريكية، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان في مرحلة سابقة يحاول الظهور بدور الوسيط في ملف التسوية بين روسيا وأوكرانيا، في حين أن تعاطي واشنطن مع الملف الفنزويلي تحكمه اعتبارات مختلفة، ترتبط بالدرجة الأولى بالمصالح الاقتصادية المباشرة وليس فقط بالصراعات الجيوسياسية.

الدافع الأساسي وراء الاهتمام الأمريكي

وأوضح أن النفط يمثل الدافع الأساسي وراء الاهتمام الأمريكي بفنزويلا، لافتًا إلى أن كاراكاس تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، متجاوزة روسيا والسعودية، كما أنها تنتج نوعًا مميزًا من النفط الثقيل، كانت الولايات المتحدة تعتمد عليه تاريخيًا في تشغيل عدد من مصافيها ومصانعها.

ورقة اقتصادية شديدة الحساسية

واختتم ماركوف تصريحاته بالتأكيد على أن ملف النفط الفنزويلي يظل ورقة اقتصادية شديدة الحساسية في الحسابات الدولية، وأن تداعيات الحصار الأمريكي لا يمكن اختزالها في مكاسب طرف واحد، بل تتداخل فيها مصالح قوى دولية متعددة.