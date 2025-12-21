قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم اليوم بالأسواق| وهذا سعر الكيلو

الطماطم
الطماطم
شيماء مجدي

بدأت أسعار الطماطم تسجل ارتفاعا جديدا بعد انخفاضات متتيالية دامت لعدة أسابيع متتالية ، فبعد أن كان سعر الكيلو يتراوح من 5 لـ 7 جنيها ، وصل سعرها الآن مابين 10 و12 جنيه ، فالزيادة الجديدة في أسعار الطماطم ستبدأ خلال 20 يومًا إلى شهر، وستستمر حتى عيد الفطر

ارتفاع أسعار الطماطم 

وتوقع عدد من الخبراء ارتفاع مقبل فى أسعار الطماطم يستمر لعدة أشهر ، ثم تنخفض بعد شهر رمضان لتعود الأسعار إلى طبيعتها ، حيثُ جاءت التوقعات إلى أن يصل سعر الكيلو لـ 20 جنيها وقد يرتفاع لأكثر من ذلك .

يأتى هذا الارتفاع على خلفية قلة انتاجية الطماطم نتيجة عدة عوامل منها فاصل العروات والذى يتراجع فيها الإنتاج ، كما أن سوسة الطماطم “ التوتا أبسلوتا ” التى أصابت المحصول مؤخرًا كانت سبب رئيسي فى قلة الانتاجية .

سوسة الطماطم 

وتثقب سوسة الطماطم  الثمرة نفسها مما يؤدى إلى خسائر كبيرة فى المحصول هذا الموسم ، وتعد المبيدات المغشوشة سبب رئيسي فى انتشارالتوتا أبسلوتا  ، كما أن التغيرات المناخية التى طرأت على مصر كانت سبب رئيسي فى انتشارها فعلى الرغم من أنها كانت تنتشر في درجات الحرارة المرتفعة ولكن مع انخفاض درجات الحرارة مازالت منتشرة .

تكلفة فدان الطماطم

 

ويبلغ تكلفة فدان الطماطم تصل إلى 100 ألف جنيه، وهو ما يفرض على الفلاح تحقيق ربح لتغطية التكاليف والحفاظ على الاستمرار في الزراعة.

ويعد محصول الطماطم من أهم محاصيل الخضر في مصر، حيث تتجاوز مساحته 367 ألف فدان بإنتاج يصل إلى 6.7 مليون طن سنوياً، كما يحتل المركز التاسع في قائمة الصادرات الزراعية المصرية  الطازجة بإجمالي صادرات تجاوز 52 ألف طن حتى الآن، مع استمرار الموسم التصديري.

كما  أن التصنيع الغذائي للطماطم، مثل إنتاج المركزات والطماطم المجففة، يساهم في تحقيق قيمة مضافة كبيرة تتجاوز 100 مليون دولار سنوياً.

نصائح لشراء الطماطم

ومن أهم النصائح قبل شراء الطماطم غسلها جيدا قبل تناولها، كما يجب شراؤها بشكلها الطبيعى "لو فى حاجة غريبة فيها بلاش نشتريها".
 

كما نصح بتجنب الطماطم التي تحتوي على بقع صفراء أو خضراء، وأن تكون الطماطم ناعمة وملساء، وتجنب الطماطم التي تحتوي على تجاعيد أو بقع ناعمة جدًا.

الطماطم أسعار الطماطم موعد انخفاض أسعار الطماطم ارتفاع أسعار الطماطم القوطة

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
تحسين المزاج
مياة الشرب بالشرقية
شهر رجب
