توك شو

منتدى الشراكة الروسية الأفريقية.. خطة العمل وتعزيز التعاون الاقتصادي على رأس الأولويات

القمة الروسية
القمة الروسية
محمد البدوي

يناقش المنتدى الوزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية خطة العمل للفترة 2023–2026، التي أُطلقت خلال القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرج عام 2023، وتضم 161 بندًا تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. 

آليات التنفيذ والالتزام بالجداول

وتركز المناقشات على آليات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية، إلى جانب البحث عن حلول مبتكرة لزيادة الاستثمارات ورفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الأفريقية. 

التحضير للقمة المقبلة

ويأتي المؤتمر في إطار التحضير للقمة المقبلة المقرر عقدها عام 2026، والتي تشير مصادر إلى استضافتها في القاهرة، بما يعكس الدور المحوري لمصر ودعمها للشراكات الاقتصادية الأفريقية الروسية.

منتدى الشراكة الروسية الأفريقية

من جانب آخر؛ قالت دُرية عاطف، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إن الجلسة الأولى لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية لا تزال منعقدة حتى الآن، مشيرة إلى أن أبرز الملفات المطروحة على جدول الأعمال هو بحث خطة العمل للفترة 2023–2026، التي أُطلقت خلال القمة الروسية–الأفريقية الثانية في سان بطرسبرج عام 2023.

التركيز على آليات التنفيذ 

وأوضحت «عاطف»، خلال رسالة على الهواء، أن الخطة تضم 161 بندًا، ما يجعل تنفيذها بالكامل خلال الإطار الزمني المحدد تحديًا كبيرًا، وهو ما دفع المشاركين إلى مناقشة تفصيلية لبنودها خلال الجلسة الجارية، مع التركيز على آليات التنفيذ والالتزام الزمني.

تعزيز التبادل التجاري

وأضافت أن المناقشات تتناول كذلك سبل إيجاد حلول مبتكرة لزيادة حجم الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري بين روسيا والدول الأفريقية، في إطار دعم الشراكات الاقتصادية القائمة وتوسيعها، موضحة أن المؤتمر الوزاري الحالي يأتي في إطار التحضير للقمة المقبلة عام 2026.

دعم جهود دفع الاستثمارات

وتابعت: «أفادت مصادر لـ«القاهرة الإخبارية» بأنها ستُعقد في القاهرة، بما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه مصر على المستويين الإقليمي والدولي، ولا سيما داخل القارة الأفريقية»، مشيرة إلى أن الجلسة تشهد مشاركة أكثر من 50 وفدًا ووزير خارجية من دول أفريقية، وهو ما يعزز فرص التوافق حول بنود الخطة، ويدعم جهود دفع الاستثمارات ورفع معدلات التبادل التجاري بين الأطراف المشاركة.
 

