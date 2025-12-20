قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفرصة الأخيرة لمحمد صلاح.. آمال الجماهير تتعلق بنجم ليفربول لحصد لقب أمم إفريقيا 2025
دعاء أول ليلة في شهر رجب .. ردد أفضل 50 دعوة مستجابة تقضي حوائجك وتزيل همك
بث مباشر | ختام المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
تعادل سلبي بين إنبي وطلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
الجونة يتقدم على شباب بيراميدز في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
إحالة 3 المتهمين بهتك عرض فتاتين للجنايات..الضحية الثانية: خطفونا واعتدوا علينا جنسا
بتوقيت القاهرة .. صدى البلد ينشر الجدول الكامل لمباريات بطولة أمم أفريقيا
25 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية بشروط بسيطة
متى أول يوم في رجب.. وحكم صيامه؟.. اعرف التفاصيل
وزير الخارجية: مستعدون لنقل الخبرات المصرية وتقديم منح تعليمية لجزر القمر
صحيفة عبرية: إسرائيل دخلت بحالة استنزاف مفتوحة في غزة ولبنان وسوريا
برلماني: منتدى روسيا أفريقيا يعزز الاستثمار الصناعي والبنية التحتية للقارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام قياسية للمغرب في كأس العرب

بطولة كاس العرب
بطولة كاس العرب
عبدالحكيم أبو علم

واصل المنتخب المغربي الثاني سطوة بلاده علي مقاليد كرة القدم سواء علي مستوي القارة أو العربي وحتي العالمي بتتويجه بطلا لكأس العرب التي اختتمت الخميس الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسجلت بطولة كأس العرب أرقام قياسية كبيرة كان علي رأسها أن المباارة النهائية سجلات حضورا قياسيا في ستاد لوسيل حيث احتشد 84 ألفا و517 مشجعا، لمتابعة النهائي الكبير، وهو ما حطم الرقم القياسي السابق المسجل أيضاً في مباراة المغرب والسعودية خلال دور المجموعات في نسخة 2025 من كأس العرب في قطر.

 وشهدت الأدوار الإقصائية إثارة بلغت ذروتها في مواجهة الجزائر والإمارات بدور الثمانية، حيث سجلت البطولة رقماً قياسياً جديداً في ماراثون ركلات الترجيح بواقع 18  ركلة، انتهت بتفوق الإمارات بنتيجة 7/ 6،  ومن المفارقات العجيبة أن 5 من ركلات الإمارات الناجحة سجلها لاعبون دخلوا من مقاعد البدلاء، وهو ما يعكس القراءة الفنية الموفقة في اللحظات الحرجة.

وكان عبد الرزاق حمد الله المنقذ التاريخي للمغرب في النهائي، حيث شارك كبديل ليسجل ثنائية حاسمة (هدف التعادل في الدقيقة 88 وهدف الفوز في الأشواط الإضافية)، في مفارقة زمنية مدهشة تزامنت مع الذكرى الثالثة لنهائي مونديال قطر التاريخي بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي على ذات الملعب.

رغم خسارة الجزائر بركلات الترجيح، إلا أنها غادرت البطولة برقم فريد، حيث لم يتأخر "محاربو الصحراء" في النتيجة لأي دقيقة طوال مشوارهم في البطولة، تماماً كما فعلوا في نسخة 2021.

وعلى صعيد السرعة، سجل عادل بولبينة للجزائر أسرع أهداف الشوط الثاني بعد 45  ثانية فقط من انطلاقه أمام الإمارات، مكرراً سيناريو هدفهم المبكر في الشوط الثاني ضد العراق في دور المجموعات.

في سابقة هي الأولى من نوعها، تقاسم المنتخبان السعودي والإماراتي المركز الثالث على منصة التتويج، بعد أن حالت الظروف الجوية القاسية دون استكمال الشوط الثاني من مباراة تحديد المركز الثالث، ليتم الإعلان عن نهاية المباراة مع انتصافها وتشارك الفريقان الميدالية البرونزية.

ووجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إشادة خاصة لبطولة كأس العرب، مؤكدا أن هذه البطولة، بأرقامها القياسية وأهدافها الخرافية ودراما اللحظات الأخيرة فيها، تأكيداً جديداً على أن كرة القدم العربية تعيش أبهى عصورها، محولةً ملاعب المونديال إلى مسرح دائم للإبداع الذي لا يعرف الحدود.

بطولة كأس العرب مصر منتخب قطر الاهلي الدوحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

ترشيحاتنا

كيا تاسمان

الذكاء الاصطناعي يضع كيا في مأزق بسبب شاحنة يرغب فيها الجميع

معرض

تكنولوجيا تقود المستقبل .. استعراض حلول التنقل الكهربائي الذكي في EVs Electrify Egypt 2025

أخبار السيارات

أخبار السيارات| جيب جلاديتور صحارى 2026.. عودة شيفروليه سونيك من الموت

بالصور

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

فيديو

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد