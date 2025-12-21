إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمدينة حلايب

قامت الوحدة المحلية لمدينة حلايب، بتنفيذ عدد من قرارات الإزالة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بشأن المرور اليومي والمتابعة المستمرة للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة.



قاد الحملة العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمدينة حلايب، حيث جرى تنفيذ 3 حالات إزالة لتعديات مخالفة على أراضي أملاك الدولة.



وشملت الإزالات تنفيذ حالة تعدٍ في المهد عبارة عن بناء بالطوب الأسمنتي بارتفاع متر واحد على مساحة 70 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إزالة تعدٍ على حرم طريق عبارة عن سور بارتفاع 3 أمتار، وحالة تعدٍ أخرى عبارة عن سور بارتفاع 2 متر بطول 8 أمتار.



وأكد رئيس الوحدة المحلية أن الحملات مستمرة تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر، مشددًا على عدم التهاون مع أي تعديات جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حق الدولة وفرض سيادة القانون.