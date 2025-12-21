قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد
وفاة الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي أحد أعمدة القضاء العرفي بالإسماعيلية وسيناء
آخر الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. اقتحام المئات للمسجد الأقصى
محافظات

إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمدينة حلايب

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

قامت الوحدة المحلية لمدينة حلايب، بتنفيذ عدد من قرارات الإزالة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بشأن المرور اليومي والمتابعة المستمرة للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة.

قاد الحملة العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمدينة حلايب، حيث جرى تنفيذ 3 حالات إزالة لتعديات مخالفة على أراضي أملاك الدولة.

وشملت الإزالات تنفيذ حالة تعدٍ في المهد عبارة عن بناء بالطوب الأسمنتي بارتفاع متر واحد على مساحة 70 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إزالة تعدٍ على حرم طريق عبارة عن سور بارتفاع 3 أمتار، وحالة تعدٍ أخرى عبارة عن سور بارتفاع 2 متر بطول 8 أمتار.

وأكد رئيس الوحدة المحلية أن الحملات مستمرة تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر، مشددًا على عدم التهاون مع أي تعديات جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حق الدولة وفرض سيادة القانون.

مدينة حلايب حلايب محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر رئيس الوحدة المحلية

