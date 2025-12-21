قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أشرف عبدالباقي يستعيد الذكريات بصورة من 1980| شاهد

يارا أمين

شارك الفنان أشرف عبدالباقي صورة قديمة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام مستعيدًا بها الذكريات القديمة مع زملائه.

وعلق عبدالباقي على الصورة قائلًا: "الصورة دي سنة ١٩٨٠ مع فريق تمثيل نادي النصر
بمصر الجديدة ساعة الفطار في رمضان ( سيبك من الصورة ) انا باصص في طبق اللي جنبي ليه".

ومن ناحية أخرى كشف الفنان أشرف عبد الباقي، تفاصيل جديدة عن مسلسله الجديد "ولد بنت شايب"، مشيرا إلى أن هذا العمل شهد تعاونه الفني الأول مع ابنته المخرجة "زينة عبد الباقي.
 

واضاف أشرف عبدالباقي، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس على قناة dmc، أن مشروع المسلسل كان مؤجلاً لفترة طويلة، وعندما قررت جهة الإنتاج إحياءه مجدداً، تغير طاقم العمل بالكامل.

وتابع أنه فوجئ بترشيح الشركة المنتجة لابنته "زينة" لتولي مهمة الإخراج بعد إعجابهم بفيلمها "مين يصدق"، مشدداً على أنه يتبع مبدأ ثابتاً بعدم ترشيح ابنته في أي عمل، وأنه يترك الأمر لكفاءتها وللجهات المنتجة.

