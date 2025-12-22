قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السجل المدني الذكي المتنقل.. نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية| تفاصيل
محافظة القدس: عمليات الهدم وطرد المواطنين من منازلهم هو احتلال صريح
أليو ديانج يفتتح مشوار منتخب مالي أمام زامبيا في كأس الأمم الأفريقية
روسيا تفتح تحقيقا في مقتل رئيس إدارة التدريب العملياتي فانيل سارفاروف
روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية باغتيال مسؤول عسكري بارز
قافلة المساعدات الـ 99 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تخصيص 100 ناد ومركز شباب بالقليوبية لعرض مباراة مصر وزيمبابوي للجماهير
الخارجية: استعادة 131 مواطنًا مصريًا من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا
استقرار نسبي.. تعرف على أعلى سعر للدولار فى البنوك اليوم
جبران: الانتهاء من 90% من القرارات التنفيذية لقانون العمل ونشرها قرببا
قرار رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

“ فترات الرضاعة ”هل تحسب ضمن ساعات العمل الرسمية؟.. القانون يوضح

مرأة عاملة
مرأة عاملة
أميرة خلف

قدم قانون العمل الجديد ، دعما غير مسبوق للمرأة العاملة لتحقيق التوازن بين واجباتها الوظيفية ومسؤولياتها الأسرية، و أقر القانون حقها في فترات للرضاعة خلال يوم العمل، باعتبارها جزءًا من ساعات العمل الرسمية، دون أن يترتب على ذلك أي انتقاص من الأجر أو الحقوق الوظيفية.

و منح قانون العمل الجديد المرأة العاملة ، إجازة وضع لمدة 4  أشهر تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، مع دفع كامل الأجر، وحقها في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة بعد انتهاء الإجازة دون فقدان أي مزايا كانت مقررة.

وحظر القانون فصل المرأة أثناء الإجازة أو بعد العودة إلا لأسباب مشروعة، مع إمكانية خصم التعويض عن الأجر في حالة عملها لدى الغير أثناء الإجازة.


ومن المزايا الأخرى المقررة قانونا ، منح القانون المرأة الحامل الحق في فترات راحة للرضاعة خلال أول سنتين من تاريخ الوضع، وحق ضم فترتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة تُحسب ضمن ساعات العمل دون أي تخفيض في الأجر.

قانون العمل الجديد مرأة عاملة فترات الرضاعة فترة الوضع اجازة ساعات العمل الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أحمد العوضي

ما بحبِّش الَّلك.. رد ناري من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

وزارة النقل

وفاة نزيلة في تصادم فندقين عائمين بـ"هويس إسنا".. و"النقل النهري" تُحيل الواقعة للنيابة

لقطات من حفل زفاف نجم الزمالك محمود بنتايج على إبنة أحمد سليمان

لقطات من حفل زفاف نجم الزمالك محمود بنتايج على ابنة أحمد سليمان

حالة الطقس غدا

الحرارة هتوصل 6 درجات.. الأرصاد تعلن عن موجة برد لمدة أسبوع

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

قطارات السكك الحديدية

سكك حديد مصر تنفي إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول وتؤكد التزام السائق بإجراءات السلامة

ترشيحاتنا

الدكتورة نوال الدجوي وحفيديها

استأجروا لص خزن.. عمرو الدجوي يفجر مفاجآة حول سرقة ثروة ماما نوال من أكتوبر والزمالك

جنازة فتاة المنوفية

ضحية لقمة العيش.. تشييع جثمان فتاة توفت في حادث الطريق الصحراوي

جثة - أرشيفية

لكمة في الصدر.. القبض على المتهم بقتل جاره بحلوان

بالصور

بعد حلقة صاحبة السعادة .. 10 صور جمعت بين العوضي وياسمين عبد العزيز

احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز

أهمها السلمون.. أقوى الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د

أقوى الأطعمة تحتوى على فيتامين د
أقوى الأطعمة تحتوى على فيتامين د
أقوى الأطعمة تحتوى على فيتامين د

مع البرودة الشديدة.. كيف تحمي نفسك من التهاب الجيوب الأنفية؟

مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية
مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية
مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد