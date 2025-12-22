قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال إنشاء عدد من المدارس الفنية واللغات

خلال الجولة
خلال الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين، ميدانيًّا أعمال إنشاء المدرسة الفنية التجارية المتقدمة بامتداد شارع المدارس بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، وأعمال الإحلال الجزئي والصيانة بمدرسة الإمام علي بن أبي طالب الرسمية للغات بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث، بجانب متابعة سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد مصطفى الخياط الرسمية للغات.

 

وذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، المهندس مصطفى عبد الفراج مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية، العميد عفت راغب معاون المحافظ للمتابعة الميدانية، اللواء إبراهيم أنور رئيس حي ثالث الإسماعيلية.

واستهل محافظ الإسماعيلية جولته، بمتابعة أعمال إنشاء المدرسة الفنية التجارية المتقدمة، والتي تقام على مساحة ٥٩٧٣ متر مربع، وتتكون من دور أرضي و٣ أدوار علوية، وتضم ٣٠ فصل دراسي، بالإضافة إلى المعامل، والمكاتب الإدارية، ودورات المياه.

و قام "أكرم" ومرافقوه، بمتابعة سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد مصطفى الخياط الرسمية للغات، ووجه الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية بمعاونة إدارة المدرسة في أعمال النظافة العامة داخل المدرسة.

واختتم محافظ الإسماعيلية جولته، بتفقد أعمال الإحلال الجزئي والصيانة بمدرسة الإمام علي بن أبي طالب الرسمية للغات، والتي تقام على مساحة ٧١١٤ متر مربع، وتتكون من دور أرضي و٤ أدوار علوية، وتضم ٧٤ فصل "من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية"، بجانب المكاتب الإدارية، المعامل المختلفة، ودورات المياه.

وأعلن اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن بدء العملية التعليمية بالمدرستين مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري بعد توقفهم لسنوات، مما يسهم فى خفض الكثافة الطلابية بالفصول، ويرفع المعاناة عن أولياء الأمور.

مشيدًا بجهود هيئة الأبنية التعليمية في إنجاز الأعمال، ومستوى الإنشاءات التي أقيمت، مما يؤثر بشكل إيجابي على سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

