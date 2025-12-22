علي ناصر محمد يكشف أسرارا جديدة لـ"الجلسة سرية" عن اليمن والمستفيد مما يجري به

أذاعت قناة «القاهرة الإخبارية» برومو الحلقة الجديدة من برنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، والذي يواصل مناقشة الوضع السياسي في اليمن.

وتتناول الحلقة حوارا مع علي ناصر محمد رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق، الذي كشف أسرارا جديدة عن المشهد اليمني، مؤكدا إن الجرح اليمني يجب أن يلتئم، وأن وحدة اليمن ضرورية.

ولفت، إلى أن الوحدة اليمنية كانت لابد أن تقوم على أسس حتى لا تنتكس، مشيرا إلى أن علي عبدالله صالح الرئيس اليمني الأسبق تميز بأنه لا يهرب، مؤكدا حزنه الشديد عليه عندما مات.

وذكر، أن القرار اليمني ليس بيد اليمن بل بيد السعودية والإمارات وإيران، مؤكدا ضرورة وجود يمن موحد برأس واحد، ومشددا أن المستفيد الوحيد مما يجري في اليمن وفي المنطقة العربية هي إسرائيل.

ويبث اللقاء يوم الجمعة الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويُعاد السبت 3 صباحًا والأحد 5 مساءً.