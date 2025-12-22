قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بشرط واحد
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2025
نتنياهو يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في القدس
أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء
تراجع منتخب مصر مركز.. فيفا يكشف عن التصنيف العالمي للمنتخبات
دعاء صلاة المغرب.. لا تفوت دعوات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بالجيزة .. غدا
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
نجل مسن المترو: الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة لواقعة.. خاص
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد تفتيشها وعدم ثبوت مخالفة.. السويد تطلق سراح سفينة روسية خاضعة للعقوبات

السويد
السويد
فرناس حفظي

أفرجت السلطات السويدية، اليوم الاثنين، عن سفينة شحن روسية خاضعة للعقوبات، بعد الانتهاء من تفتيشها خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أظهرت بيانات التتبع البحري استئناف السفينة حركتها ومواصلة رحلتها.


وذكرت مصلحة الجمارك السويدية، في بيان صدر الأحد، أن السلطات صعدت على متن السفينة الروسية أدلر أثناء رسوها في المياه السويدية قرب مدينة هوجاناس جنوب غربي البلاد، بعد تعرضها لعطل فني في المحرك،  وذلك وفقا لوكالة رويترز.


وأوضح متحدث باسم الجمارك أن المدعي العام قرر عدم فتح تحقيق بشأن وجود انتهاك محتمل للعقوبات المفروضة، ما أتاح للسفينة استكمال مسارها.


وتخضع السفينة أدلر لإدراجها على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما تشملها ومالكيها، شركة إم ليسينج إل إل سي، عقوبات أمريكية للاشتباه في تورطهم بنقل أسلحة، بحسب قاعدة بيانات OpenSanctions المتخصصة في رصد الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات.


ورفضت مصلحة الجمارك السويدية الإفصاح عن طبيعة الشحنة التي كانت على متن السفينة، والتي غادرت مدينة سانت بطرسبرج الروسية في 15 ديسمبر متجهة إلى وجهة غير معلومة.


وأفادت بيانات التتبع الصادرة عن شركة LSEG البريطانية بأن السفينة واصلت الإبحار شمالًا بمحاذاة الساحل الغربي للسويد.

السلطات السويدية سفينة شحن روسية بيانات التتبع البحري مصلحة الجمارك السويدية المياه السويدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

سيف زاهر

اتحاد بيراميدز.. سيف زاهر يدعو لدمج الأندية

ترشيحاتنا

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

رنا رئيس

رنا رئيس تخطف الأنظار بالأسود.. صور

احمد شفيق

بدلا من ابو غزالة.. أحمد شفيق مخرجا لمسلسل بيبو بطولة كزبرة فى رمضان 2026

بالصور

بدء عزاء سمية الألفي.. وأحمد الفيشاوي في استقبال المعزين

احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى
احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى
احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق .. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد