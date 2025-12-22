بعد تفتيشها وعدم ثبوت مخالفة.. السويد تطلق سراح سفينة روسية خاضعة للعقوبات

أفرجت السلطات السويدية، اليوم الاثنين، عن سفينة شحن روسية خاضعة للعقوبات، بعد الانتهاء من تفتيشها خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أظهرت بيانات التتبع البحري استئناف السفينة حركتها ومواصلة رحلتها.



وذكرت مصلحة الجمارك السويدية، في بيان صدر الأحد، أن السلطات صعدت على متن السفينة الروسية أدلر أثناء رسوها في المياه السويدية قرب مدينة هوجاناس جنوب غربي البلاد، بعد تعرضها لعطل فني في المحرك، وذلك وفقا لوكالة رويترز.



وأوضح متحدث باسم الجمارك أن المدعي العام قرر عدم فتح تحقيق بشأن وجود انتهاك محتمل للعقوبات المفروضة، ما أتاح للسفينة استكمال مسارها.



وتخضع السفينة أدلر لإدراجها على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما تشملها ومالكيها، شركة إم ليسينج إل إل سي، عقوبات أمريكية للاشتباه في تورطهم بنقل أسلحة، بحسب قاعدة بيانات OpenSanctions المتخصصة في رصد الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات.



ورفضت مصلحة الجمارك السويدية الإفصاح عن طبيعة الشحنة التي كانت على متن السفينة، والتي غادرت مدينة سانت بطرسبرج الروسية في 15 ديسمبر متجهة إلى وجهة غير معلومة.



وأفادت بيانات التتبع الصادرة عن شركة LSEG البريطانية بأن السفينة واصلت الإبحار شمالًا بمحاذاة الساحل الغربي للسويد.