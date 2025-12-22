السيطرة على حريق شقة سكنية داخل عقار فى قليوب دون إصابات

شهدت منطقة مساكن الأوقاف خلف مدرسة الفيوتشر دائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق السادس، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات الحماية المدنية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق السادس بعقار بمنطقة مساكن الأوقاف خلف مدرسة الفيوتشر دائرة قسم شرطة قليوب.

وانتقلت علي الفور قوات الأمن ورجال الحماية المدنية، وجري الدفع بسيارات الإطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.