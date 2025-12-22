لليوم الثاني.. حملة مكبرة لرفع الاشغالات بشارع الشرباصى بدمياط

شنت محافظة دمياط، حملة مكبرة لليوم الثانى على التوالى، بشارع الشرباصى بالاشتراك بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بقيادة سمير عتريس وشرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد جمال ، كما تم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وتم استكمال رفع كافة الاشغالات بطول الشارع ، والتأكيد على مواظبة الحملات لمنع وجود اى مخالفات مجددًا وفتح الشارع أمام المارة .

جاءت الخملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، خلال جولته أمس و تشديده على تكثيف الحملات لرفع الاشغالات والتصدى للمخالفات.