لجنة تجار الملابس الجاهزة تبحث تسهيل إجراءات تراخيص المحال التجارية والصناعية

عقدت الغرفة التجارية للقاهرة، برئاسة أيمن العشري، من خلال لجنة تجار الملابس الجاهزة، اجتماعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم القطاع.

وجاء اجتماع اللجنة، التي يترأسها خالد فايد، بحضور الدكتور محمد عامر، المشرف العام على تراخيص المحال العامة بمحافظة القاهرة، واللواء مهندس أشرف زين، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بهيئة التنمية الصناعية، والمهندس شهاب محمد، بالإدارة العامة لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب أعضاء لجنة الملابس بالغرفة، ومحمد تمام، الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي لغرفة القاهرة.

وتبادل الحضور الآراء حول سبل تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص المحال التجارية والصناعية، سواء فيما يتعلق بالأحياء بمحافظة القاهرة أو هيئة التنمية الصناعية، بما يحقق طفرة تنموية تتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأكد مسؤولو محافظة القاهرة وهيئة التنمية الصناعية أن هناك تسهيلات كبيرة في الإجراءات، بما يتوافق مع الاشتراطات العامة، وبالاعتماد على السبل التكنولوجية الحديثة، حيث يتم التعامل إلكترونيًا فيما يتعلق بتراخيص المحال، والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات.

واتفق الحضور على مواصلة التواصل وتكرار مثل هذه الاجتماعات، من أجل مناقشة جميع الأمور المتعلقة بالتراخيص التجارية والصناعية، بما يحقق ميكنة الخدمات إلكترونيًا، خاصة في ظل منظومة التحول الرقمي التي تطبقها الدولة.

وأكد خالد فايد أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة، لبحث جميع مطالب ومقترحات هذا القطاع، التي من شأنها تحقيق التطوير والتنمية بما يتماشى مع خطة الدولة التنموية.