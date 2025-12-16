الغرفة التجارية بدمياط تنظم مؤتمرا لبحث آفاق التبادل التجاري بين مصر والبرازيل

انظّمت الغرفة التجارية بدمياط، اليوم /الثلاثاء/، مؤتمراً لبحث آفاق التبادل التجاري بين مصر والبرازيل وسبل دخول السوق البرازيلي، بحضور المستشار التجاري ماريا إدوارد، والمستشار الزراعي رافائيل موهانا، ومايكل جمال رئيس مكتب غرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة .

وشهد المؤتمر استعراضًا لآليات التعاون المشترك وشرحًا تفصيليًا لكيفية نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق البرازيلي إلى جانب عرض التسهيلات المتاحة للتجار والمصدرين بما يسهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز حركة الصادرات .

وأكد رئيس الغرفة التجارية بدمياط محمد عبد اللطيف فايد ،خلال كلمته، حرص الغرفة التجارية بدمياط على تبسيط إجراءات التواصل مع الجانب البرازيلي وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للتجار، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل كحلقة وصل فعالة بين مجتمع الأعمال والجهات الدولية بما يخدم مصالح التجار ويدعم الاقتصاد الوطني .

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتعاون لتمكين تجار دمياط من الاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق البرازيلي، مؤكدًا أن الغرفة لن تدخر جهدًا في دعم منتسبيها وفتح قنوات تجارية جديدة، مشيرا إلى أهمية عقد سلسلة من الاجتماعات المتتالية بين تجار دمياط وممثلي الغرفة التجارية العربية بالبرازيل على أن تبدأ أولى هذه الاجتماعات يوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بمقر الغرفة التجارية بدمياط لمتابعة مخرجات هذه المبادرة والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر .

من ناحية أخرى، أشار رئيس مكتب غرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة، إلى أن الصادرات المصرية إلى البرازيل خلال عام 2024، بلغت 980 مليون دولار، مؤكدا ارتفاعها عام 2025؛ لتصل فى أكتوبر الماضي إلى مليار دولار من المنتجات الزراعية، لافتا إلى أنه سيتم ترتيب لقاء بين أعضاء الغرفة التجارية بدمياط مع اتحاد منتجي الأخشاب بالبرازيل، لفتح سوق جديد في مجال الأخشاب والأثاث بين مصر والبرازيل .

من جانبه، أكد المستشار الزراعي بالسفارة البرازيلية لدى القاهرة، أن حجم التبادل التجارى بين مصر والبرازيل، وصل إلى 5 مليارات دولار، منها 4 مليارات صادرات البرازيل لمصر، ومليار دولار صادرات مصر للبرازيل، موضحا ان التبادل التجارى بين البلدين في ازدياد مستمر.