قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معلومات كاذبة.. وزارة الخارجية الروسية تنفي إخلاء سفارتها في فنزويلا
محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا
ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025
بسبب الحمى القلاعية.. الفلاحين تكشف حقيقة نفوق الماشية بالصعيد
بينهم 3 بجروح خطيرة.. إصابة 9 أشخاص في حادث دهس سيارة بهولن
ما حكم إجهاض الجنين بسبب عيوب خلقية فيه؟.. اعرف رأي الدين
لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش
ترامب: نحتاج إلى جرينلاند من أجل الأمن القومي وليس من أجل المعادن
عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تفاصيل إصابة مصطفى محمد ومحمد حمدي في مباراة زيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الفراخ رخصت.. تراجع جديد فى الأسعار| وهذا سعر البانيه

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

يبحث المواطنون يوميا على  أسعار الدواجن والبيض والتى شهدت مؤخرا انخفاضا كبيرا بالأسواق والبورصة ويرجع هذا الانخفاض بسبب ضخ كميات كبيرة أمام المواطنين مما أدى إلي زيادة المعروض وبالتالى انخفضت الأسعار.

أسعار الدواجن اليوم 

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء الآن بالمزرعة حوالى 24جنيهًا، كما هبطت أسعار الدواجن الساسو "الحمراء " حوالى 7 جنيهًا بالمزرعة لتسجل نحو 60 جنيهًا بدلا من 67 جنيهًا لتنعكس خلال ساعات على الأسواق .
 

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  إلى الانخفاض ووصل سعر الكيلو إلي 56 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 60 جنيها ، أى انخفضت 4  جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 67 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 45 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 58 جنيها.
 

كما استقر سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 63 جنيه بعدما كان سعرها 85 جنيهات  وتصل للمستهلك بسعر 72 جنيهًا.

كذلك انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 94 جنيهًا بعدما سجلت 109 جنيها أمس ، أى انخفضت 14 جنيها وتصل للمستهلك بسعر  114 جنيهًا.
 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  180 لـ 150 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 60 ل 70  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض 

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 130 جنيها.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 120 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 130 جنيها.
 

 إنخفاض أسعار اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان 

 

ومن جانبه ، أكد النوبي ابواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ،أن هناك حالة من الاستقرار في الأسعار التي تشهدها كل مصادر البروتين الحيواني من لحوم وألبان والدواجن بمشتقاتها،مثمنا جهود الدولة ووزارة الزراعة، في السيطرة على أسعار الأعلاف والمتابعة المستمرة وفرض رقابة مكثفة على صناعة الأعلاف في مصر.

وأوضح أمين عام الفلاحين في تصريحات له اليوم ،أن وزارة الزراعة دائما سباقة في تكثيف جهود زيادة الانتاج، وضخ المزيد من السلع المختلفة من لحوم دواجن ومنتجاتهما وبقوليات ومنتجات تصنيع غذائي، بمنافذها وتكثيف ذلك خلال الاستعداد لشهر رمضان والأعياد والمواسم في محاولة منها لرفع العبء عن كاهل المواطنين،مؤكدا علي انخفاض أسعار اللحوم والدواجن في بداية شهر رمضان المعظم.

وشدد ابواللوز على أنه لا توجد أي زيادات في أسعار اللحوم في الوقت الحالي حتي انتهاء شهر رمضان وخلال أيام العيد، حيث شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم ، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

كما شهدت المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للأغذية، أحد شركات وزارة التموين، كميات كبيرة يوميا من اللحوم والسلع الغذائية المختلفة، ومنافذ وزارة الزراعة، لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على السلع باسعار مخفضة، وذلك بعد أن انخفضت أسعار السلع الغذائية واللحوم والدواجن في منافذ التموين والمجمعات الأستهلاكية ومنافذ الزراعة، بنحو 20% بعد مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار.

الدواجن أسعار الدواجن البيض أسعار الدواجن اليوم الدواجن الساسو سعر كيلو البانيه اللحوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

أبرز المخاطر المرتبطة بعضة الكلب

متستهونش… عضة كلب تنهي حياة طالب المنوفية بعد 3 أشهر فى عيبوبة وتثير الرعب طبيب يوضح الإسعافات الأولية

الارصاد

أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء

ترشيحاتنا

سعر الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأثنين 22-12-2025.. سعر عيار 21 بكام؟

غرفة تطوير واستصلاح الأراضي

عمرو الحفني رئيسًا لغرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية وحسام ناجي وعمرو المرشدي وكلان

اتحاد الصناعات

السمالوطي رئيسًا لغرفة صناعة الجلود وزلط والحسيني وكيلين

بالصور

المشروم .. فوائد غذائية تفوق التوقعات

المشروم .. فوائد غذائية تفوق التوقعات
المشروم .. فوائد غذائية تفوق التوقعات
المشروم .. فوائد غذائية تفوق التوقعات

الأفخم والأغلى.. ريماك نيفيرا تحصل على إصدار يقترب من 3 ملايين دولار

ريماك نيفيرا
ريماك نيفيرا
ريماك نيفيرا

أطعمة شائعة قد تسبّب الصداع النصفي دون أن تشعر

أطعمة شائعة قد تسبّب الصداع النصفي دون أن تشعر
أطعمة شائعة قد تسبّب الصداع النصفي دون أن تشعر
أطعمة شائعة قد تسبّب الصداع النصفي دون أن تشعر

هدى الإتربي تثير الجدل بفستان مخملى جرئ| شاهد

هدى الاتربي تثير الجدل بفستان مخملى جرئ|شاهد
هدى الاتربي تثير الجدل بفستان مخملى جرئ|شاهد
هدى الاتربي تثير الجدل بفستان مخملى جرئ|شاهد

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد