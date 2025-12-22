قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جاهزية قتالية.. قائد الجيش الثاني الميداني: لا مساس بأمن حدود مصر
أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى
أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه
أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم الإثنين 22 ديسمبر
زيمبابوي يتقدم بهدف أول على منتخب مصر عكس سير اللقاء
سيف زاهر للاعبي المنتخب :صدق حلمك هتوصل
قائد الجيش الثاني الميداني: قضينا على الإرهاب في شمال سيناء.. ودمرنا 7000 عبوة ناسفة
عبد اللطيف: محمد صلاح قيمة عالمية .. وحسام حسن يجيد إدارة الضغوط داخل المنتخب
رأسية تريزيجيه وتسديدة عاشور.. هجوم ضاغط من منتخب مصر أمام زيمبابوي
أشرف صبحي: مهمتان في انتظار منتخب مصر.. ومراكز الشباب مفتوحة لمتابعة المباريات
قائد الجيش الثاني الميداني: نواصل مهامنا بكل كفاءة في سيناء
إبراهيم فايق يدعم منتخب مصر قبل دقائق من مواجهة زيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التحفظ على عدد ٢ من طيور البجع من سوق الأسماك المطور بالإسماعيلية ونقلهم إلى محمية أشتوم الجميل

اعمال النقل
اعمال النقل
الإسماعيلية انجي هيبة

قامت إدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين، بالتعاون والتنسيق مع فرع جهاز شؤون البيئة لمحافظتى الشرقية والإسماعيلية بمحافظة الشرقية، وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالإسماعيلية، بتنظيم حملة ميدانية بسوق الأسماك المطوَّر بطريق البلاجات.

جاء ذلك حرصا من الدولة المصرية والقيادة السياسية على الحفاظ على الكائنات البحرية والمهددة بالانقراض، وتنفيذًا لتكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بمواجهة اي ممارسات تتعلق بالاتجار غير المشروع بالكائنات المحمية وفي إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بحماية الحياة البرية.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد (2) من طائر البجع الأبيض الكبير المهاجر وذلك عقب رصد الطيور داخل السوق بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية ولم يتم الاستدلال على أصحاب تلك الطيور، وعلى الفور تم التحفظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة،  والتعامل مع الطيور وفق الإجراءات البيئية المتبعة لضمان حمايتهم ومنع تعرضهم لأي أذى وتم نقل الطيور إلى محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد، حفاظًا على الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي.

شارك في أعمال اللجنة المهندسة مروة الخولي مدير إدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة، والعميد محمد حبيب رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالإسماعيلية، والمهندس محمد محمد الشوادفي ممثلًا عن الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية.

وفي هذا السياق، صرحت المهندسة مروة الخولي أن هذه الحملة تأتي في إطار التنسيق المستمر بين إدارة شؤون البيئة بالمحافظة وكافة الجهات المعنية، لتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من الدكتورة وزيرة البيئة، والتأكيد على تطبيق أحكام قانون البيئة وحماية الكائنات البرية والطيور المهاجرة.

ومن الجدير ذكره أن الدكتورة منال عوض القائم بأعمال وزير البيئة كانت قد أكدت أن اقتناء أو عرض هذه الكائنات دون ترخيص يعد جريمة بيئية يعاقب عليها القانون، وفقا للمادة ٢٨ من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته والتي تحظر صيد أو قتل أو امساك الطيور والحيوانات البرية أو حيازتها أو نقلها أو عرضها للبيع سواء كانت حية أو ميتة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

ترشيحاتنا

سعر الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأثنين 22-12-2025.. سعر عيار 21 بكام؟

غرفة تطوير واستصلاح الأراضي

عمرو الحفني رئيسًا لغرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية وحسام ناجي وعمرو المرشدي وكلان

اتحاد الصناعات

السمالوطي رئيسًا لغرفة صناعة الجلود وزلط والحسيني وكيلين

بالصور

توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الكوري بخطوات سهلة

توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الشهي بخطوات سهلة
توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الشهي بخطوات سهلة
توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الشهي بخطوات سهلة

أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى

خالد النبوي وشيرين
خالد النبوي وشيرين
خالد النبوي وشيرين

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه
أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه
أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه

سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية

سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية
سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية
سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد