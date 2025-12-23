هشام حنفي: الفوز على زيمبابوي خطوة مهمة.. والمنتخب حقق المطلوب

أكد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، أن فوز منتخب مصر على زيمبابوي في افتتاح مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية يُعد خطوة مهمة للغاية في طريق المنافسة على اللقب، مشددًا على أن حصد الثلاث نقاط هو الأهم في مثل هذه المباريات الافتتاحية.

وقال حنفي في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور : “مبروك لمنتخب مصر، الفوز على زيمبابوي كان مهمًا جدًا في بداية المشوار، والأهم هو تحقيق المكسب بغض النظر عن الأداء.”

وانتقد نجم الأهلي السابق مستوى حمدي فتحي، مؤكدًا أن اللاعب لم يظهر بالشكل المنتظر خلال المباراة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى المفاضلة بين ظهيري الجنب، حيث قال: “محمد حمدي أفضل دفاعيًا من أحمد فتوح، لكن فتوح يمتلك حلولًا هجومية مميزة.”

وتطرق حنفي للحديث عن منتخبات مجموعة مصر، مؤكدًا أن منتخب أنجولا يتميز بالشراسة الهجومية، بينما نجحت جنوب إفريقيا في حصد ثلاث نقاط مهمة، مضيفًا: “جنوب أفريقيا تمتلك عناصر مميزة جدًا وقادرة على الوصول للمرمى بسرعة كبيرة.”

وأبدى هشام حنفي اعتراضه على قرار حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بخروج إمام عاشور، مؤكدًا أن القرار لم يكن موفقًا، قائلًا: “إمام عاشور كان مميزًا والأخطر على مرمى المنافس، وصنع فرصًا وأهدر أخرى، ولا أعلم إن كان قد طلب التغيير أم لا.”

كما أعرب عن دهشته من اعتماد الجهاز الفني على اللعب باثنين ديفندر أمام منتخب زيمبابوي، رغم تواضع مستواه، مشيرًا إلى مع قرار خروج مروان عطية، خاصة مع احتمالية تعرضه للطرد خلال اللقاء".

وواصل:" منتخب مصر واللاعبين صعبوا على نفسهم المباراة عندما استقبلوا الهدف الأول ".

واختتم:" محمد الشناوي حارس منتخب مصر عنده أخطاء وحان الوقت للدفع بمصطفى شوبير ".