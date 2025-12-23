استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد جلسة مكاسب في وول ستريت

يتم تداول العقود الآجلة للأسهم الأمريكية قرب مستوى الاستقرار، بعد بداية قوية لأسبوع تداول قصير بسبب عطلة عيد الميلاد.

انخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 6 نقاط، أو 0.01%. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة طفيفة بلغت 0.03%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 0.1%.

في ختام تعاملات، ارتفعت المؤشرات الأمريكية بشكل جماعي مدفوعة بانتعاش أسهم شركات التكنولوجيا، مع بداية أسبوع عطلة قصير مع حلول عيد الميلاد.

ارتفع مؤشر السوق العام ستاندرد آند بورز بنسبة 0.6%.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 227 نقطة، أو 0.5% مغلقاً عند 48.362.68 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المركب مرتفعاً بنسبة 0.5%، إلى 23.428.829 نقطة.

وساهمت أسهم الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في دعم السوق بشكل عام.

ارتفعت أسهم شركة إنفيديا بنسبة تقارب 2% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعد أن ذكرت رويترز أن الشركة تتطلع لبدء شحن رقائق H200 إلى الصين بحلول منتصف فبراير.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركتي مايكرون تكنولوجي وأوراكل بنسبة تقارب 4% و3% على التوالي.

يترقب المستثمرون ما إذا كانت أسهم الذكاء الاصطناعي ستحافظ على ريادتها مع اقتراب نهاية العام، لا سيما مع توجه المستثمرين نحو قطاعات السوق الأقل تكلفة وسط مخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لشركات التكنولوجيا.

كما يكتنف الغموض إمكانية حدوث انتعاش مفاجئ في السوق، في ظل معاناة مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للحفاظ على مستوى فني رئيسي.

حول أحوال السوق، قال جاستن بيرجنر، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة غابيلي فاندز: "قبل أسبوعين، كنت أرى أن السوق سيشهد ركوداً في نهاية العام، وأعتقد أن هذا الركود قد تحول إلى مجرد تقلبات في نهاية العام".

من جانبه، قال ويل ماكغوف، نائب رئيس قسم الاستثمار في شركة برايم كابيتال فاينانشال، لشبكة CNBC: "من وجهة نظر السوق، لا توجد عوامل كثيرة ستؤثر على السوق، برأيي، لذا فالجميع، وبحق، ينتظرون انتعاشاً مفاجئاً".

وأضاف أنه يراقب عن كثب لمعرفة المستوى الذي ستستقر عنده الأسواق، خاصةً مع اقتراب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من مستوى 7000 نقطة. وقد ارتفع المؤشر حالياً بنحو 17% في عام 2025، بعد أن سجل مكاسب تجاوزت 24% و23% في عامي 2023 و2024 على التوالي.

سيغلق سوق نيويورك للأوراق المالية أبوابه مبكراً يوم الأربعاء الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة عشية عيد الميلاد، وسيظل مغلقاً يوم الخميس.