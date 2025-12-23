قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
عمر مرموش عن مباراة زيمبابوي: خلقنا فرص كتير ومكناش موفقين
الإسكان: إجراء القرعة العلنية الأولى لمشروع «مسكن الطرح السادس» بـ10 مدن جديدة
من الموبايل إلى الخدمة فورًا.. تطبيق الكارت الموحد يدخل حيز التنفيذ
رئيسة صندوق النقد: مصر حققت مكاسب مهمة واقتصادها يظهر بوادر نمو قوية
وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن تنسحب أبدا من قطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توقف الأرض عن الدوران البطيء.. سر جيولوجي يحير العلماء لمليار عام

الأرض
الأرض
أمينة الدسوقي

في اكتشاف علمي لافت يعيد رسم ملامح تاريخ كوكبنا، كشف فريق بحثي دولي بقيادة عالم الجيوفيزياء روس ميتشل من الأكاديمية الصينية للعلوم عن ظاهرة استثنائية، تمثلت في ثبات طول اليوم على كوكب الأرض عند نحو 19 ساعة لما يقرب من مليار سنة، في توقف غير مسبوق لعملية التباطؤ الطبيعي لدوران الأرض.

سجل الصخور يكشف لغز الزمن

وبحسب ما أورده موقع ديلي جالكسي، اعتمد الفريق العلمي على تحليل عشرات التقديرات التاريخية لطول اليوم، المستخلصة من طبقات الصخور الرسوبية التي تغطي نحو 2.5 مليار سنة من عمر الأرض، باستخدام تقنية علمية دقيقة تعرف بعلم الطبقات الدائري (Cyclostratigraphy).

 

توازن نادر بين قوى متعارضة

وأظهرت النتائج أن دوران الأرض لم يتباطأ بشكل منتظم كما كان يعتقد سابقا، بل دخل في حالة توازن نادرة بين قوتين متضادتين؛ الأولى هي المد والجزر القمري الذي يعمل على إبطاء دوران الكوكب، والثانية المد والجزر الجوي الناتج عن تأثير الشمس، والذي يسهم في تسريع هذا الدوران.

 

مليار سنة من الجمود الدوراني

وقال روس ميتشل إن “طول يوم الأرض توقف عن الزيادة طويلة الأمد واستقر عند نحو 19 ساعة تقريبًا خلال الفترة ما بين مليار وملياري سنة مضت”، موضحا أن هذا التوازن الفريد أدى إلى حالة من الجمود الدوراني استمرت لما يقرب من مليار سنة، في ظاهرة غير مسبوقة بتاريخ الأرض الجيولوجي.

 

تأثيرات مباشرة على الأكسجين والحياة

ولم يقتصر أثر هذا الاستقرار على حركة الكوكب فحسب، بل امتد إلى الغلاف الجوي ومستويات الأكسجين الحيوي ففي تلك الحقبة، كان المصدر الرئيسي للأكسجين هو حصائر السيانوبكتيريا التي عاشت في قيعان البحار الضحلة.

 

الأيام القصيرة أخرت الحياة المعقدة

وأوضحت دراسة نشرتها مجلة Nature Geoscience أن قِصر مدة الأيام آنذاك حد من إنتاج الأكسجين، بل إن بعض الميكروبات كانت تستهلك الأكسجين بمعدلات تفوق إنتاجه، ما أسهم في بقاء مستوياته منخفضة لمئات الملايين من السنين، وربما أدى إلى تأخير ظهور أشكال الحياة المعقدة على كوكب الأرض.

 

الأرض لا تزال تتغير

ورغم انتهاء هذا التوازن منذ ملايين السنين، فإن دوران الأرض لا يزال يشهد تغيرات طفيفة.

وتشير القياسات الحديثة باستخدام الساعات الذرية إلى أن طول اليوم يتأثر سنويا بعوامل متعددة، من بينها الرياح، والتيارات البحرية، والعمليات الداخلية للأرض.

 

تذبذبات دورية من أعماق الكوكب

كما كشفت دراسة سابقة لجامعة ليفربول، غطت الفترة من 1962 إلى 2012، أن دوران الأرض يخضع لتذبذبات منتظمة كل 5.9 سنوات، إلى جانب تغيرات مفاجئة مرتبطة بالاهتزازات المغناطيسية الأرضية الناتجة عن تحركات في اللب الخارجي السائل للكوكب.

 

رؤية جديدة لتاريخ الأرض

ويؤكد هذا الاكتشاف أن الأرض لم تتوقف يومًا عن التغير، وأن أعماقها الداخلية تلعب دورا محوريا ومستمر في تحديد طول أيامنا، ما يفتح آفاقا جديدة لفهم التاريخ الديناميكي للكوكب وتطوره عبر مليارات السنين.

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

الاهلي

عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

حسام حسن

كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

الأنبا انجيلوس

الأنبا أنجيلوس يزور بيت ضيافة الشهيد مارجرجس والأنبا إبرام ويشارك نزلاءه فرحة العيد ورأس السنة

وزيرة التنمية المحلية

انطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" بمحافظة السويس

الدكتور سامي فوزي

رئيس الأساقفة يشارك في اليوم الروحي للخدمة السودانية بمناسبة رأس السنة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

