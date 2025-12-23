قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر يطلق القافلة رقم 100 لدعم غزة
بلاغ من هيفاء وهبي للنائب العام بعد فبركة فيديوهات خادشة لها
بينهم مصر.. لماذا استدعت وأقالت إدارة ترامب 48 سفيرًا حول العالم؟
رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 عقود مشروعات صناعية باقتصادية قناة السويس باستثمارات 1.15 مليار دولار
الصحة تشارك في فعاليات جمعية شريان العطاء لتعزيز ثقافة التبرع بالدم
جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
الأسواق الأوروبية ترتفع وسط مكاسب قطاع الرعاية الصحية

وكالات

سجّلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً اليوم الثلاثاء، وسط مكاسب قطاع الرعاية الصحية المدفوعة بأسهم «نوفو نورديسك» بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية على حبة فقدان الوزن الخاصة بها.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الموحد بنسبة 0.1% إلى 587.79 نقطة، وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.1% ليصل إلى 24312.09 نقطة، واستقر مؤشر فوتسي البريطاني عند 9869.39 نقطة، واستقر مؤشر كاك الفرنسي عند 8116.90 نقطة.

وزادت أسهم «نوفو نورديسك» بنسبة 5.8% بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية على حبة فقدان الوزن يوم الاثنين، ما منح الشركة ميزة تنافسية كبيرة في سوق إدارة الوزن المتنامي والمربح.

وصعد قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.8%، مسجلاً أكبر ارتفاع بين القطاعات المماثلة.

في المقابل، كانت أسهم الاستهلاكية هي الأثقل تأثيراً على المؤشر، مع تراجع بعض أسهم شركات السلع الفاخرة مثل «ريشمون». كما انخفض قطاع الطاقة بنسبة 0.1% بعد أن سجل أرباحاً على مدار أربع جلسات متتالية.

وتظل أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثالث، المتوقع أن تظهر استمرار الاقتصاد الأميركي في النمو القوي، محط أنظار المستثمرين خلال أسبوع يفتقر إلى البيانات الاقتصادية المهمة.

أسهم أسهم أوروبية اقتصادي

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

جهود محافظة أسوان

نائب محافظ أسوان يقود حوارًا موسعًا حول تنفيذ وثيقة استراتيجية العمل الأهلي

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2026

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُصدر 8 قرارات تأديبية لـ 66 من العاملين المقصرين بالوحدات المحلية

بالصور

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

