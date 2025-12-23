الأسواق الأوروبية ترتفع وسط مكاسب قطاع الرعاية الصحية

سجّلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً اليوم الثلاثاء، وسط مكاسب قطاع الرعاية الصحية المدفوعة بأسهم «نوفو نورديسك» بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية على حبة فقدان الوزن الخاصة بها.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الموحد بنسبة 0.1% إلى 587.79 نقطة، وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.1% ليصل إلى 24312.09 نقطة، واستقر مؤشر فوتسي البريطاني عند 9869.39 نقطة، واستقر مؤشر كاك الفرنسي عند 8116.90 نقطة.

وزادت أسهم «نوفو نورديسك» بنسبة 5.8% بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية على حبة فقدان الوزن يوم الاثنين، ما منح الشركة ميزة تنافسية كبيرة في سوق إدارة الوزن المتنامي والمربح.

وصعد قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.8%، مسجلاً أكبر ارتفاع بين القطاعات المماثلة.

في المقابل، كانت أسهم الاستهلاكية هي الأثقل تأثيراً على المؤشر، مع تراجع بعض أسهم شركات السلع الفاخرة مثل «ريشمون». كما انخفض قطاع الطاقة بنسبة 0.1% بعد أن سجل أرباحاً على مدار أربع جلسات متتالية.

وتظل أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثالث، المتوقع أن تظهر استمرار الاقتصاد الأميركي في النمو القوي، محط أنظار المستثمرين خلال أسبوع يفتقر إلى البيانات الاقتصادية المهمة.