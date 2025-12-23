التعاون الإسلامي: 72044 شهيدا فلسطينيا و180486 جريحا منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن

كشف المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين اليوم /الثلاثاء/ أن إجمالي عدد الفلسطينيين الذين سقطوا منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 22 ديسمبر 2025 بلغ 72044 شهيدا فيما بلغ عدد الجرحى 180486 جريحا في مختلف الأراضي الفلسطينية.



وأفاد المرصد في تقريره الأسبوعي ، الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم ، بأن إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين في الفترة من 16 إلى 22 ديسمبر 2025 بلغ 276 شهيدا والجرحى 78 جريحا.



وأشار المرصد إلى سقوط 14 شهيدا بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة، وجرح 47 في غضون أسبوع واحد بالإضافة إلى انتشال 15 جثمانا، والتثبت من استشهاد 243 آخرين فيما سقط في الضفة الغربية 4 شهداء، و31 جريحا.



وفي قطاع غزة.. دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلية برجين سكنيين، وقصفت مفترق السامر في مدينة غزة، ومدرسة تأوي نازحين في حي التفاح، كما كثفت قصف المناطق الشرقية للقطاع حيث بلغ عدد من قتلتهم من الأطفال منذ وقف إطلاق النار 67 طفلا.



وفي ظل الظروف الإنسانية شديدة الصعوبة، قضى 17 فلسطينيا بسبب البرد القارس في قطاع غزة بينهم 4 أطفال فيما أكدت الأمم المتحدة أن 55 ألف عائلة تضررت خلال موجة الأمطار الأخيرة.



وفي الوقت الذي أكدت فيه منظمة الصحة العالمية أن 1092 فلسطينيا قضوا بسبب الرفض الإسرائيلي المتواصل للإجلاء الطبي منذ عام 2024، حذرت المنظمة من انهيار صحي وشيك في غزة.



وذكر تقرير أممي أن معظم سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما لا تزال قوات الاحتلال تضع قيودا على دخول الغذاء، والوقود، والأدوية، والبيوت المتنقلة.



وبلغ مجموع اقتحامات قوات الاحتلال للمدن والقرى الفلسطينية على مدى الفترة المذكورة، 336 اقتحاما، اعتقلت خلالها 165 فلسطينيا، وهدمت 17 منزلا، واسطبلا لتربية الخيول، ومغسلة مركبات، وحظيرة، وحاوية، وبركتي مياه للأغراض الزراعية.



كما هدمت قوات الاحتلال بناية سكنية في حي سلوان بالقدس تضم 13 شقة يسكنها حوالى 100 شخص كما استولت على منزل فلسطيني وخصصته للمستوطنين في الحي نفسه، وأغلقت مدارس وحضانات هناك، بحجة إزعاج المستوطنين.



وفي سياق الاعتداء على الأطفال، كانت قوات الاحتلال قد قتلت خلال أسبوع طفلا فلسطينيا وجرحت 8 آخرين واعتقلت 4 أطفال.. كما قتل المستوطنون طفلا في بيت لحم، واعتدوا على طلبة المدارس في بلدة يطا بالخليل.



وذكر تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن عدد من اعتقلتهم قوات الاحتلال من الأطفال خلال الفترة المذكورة بلغ 1650 طفلا..مشيرا إلى أن إجمالي عدد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يبلغ حاليا 9300 أسير وأسيرة.



وفي غضون سبعة أيام، بلغ عدد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، 62 اعتداء حيث قطع المستوطنون خلالها خط كهرباء يغذي منزلا في الأغوار الشمالية، وأضرموا النار في مركبتين، وفي أراض زراعية في قرية برقة برام الله، وقاموا برعي الماشية في أراضي زيتون وعنب في قرية دوما، كما سرقوا صهريج مياه وجرارا زراعيا في طوباس، واقتحموا بحماية قوات الاحتلال بلدة كفل حارس في سلفيت، وأدوا طقوسا تلمودية في أحد المقامات الدينية، كما طرقوا أبواب المنازل، وكسروا عدادات المياه لعدد من المنازل.



ووفقا للتقرير .. فقد بلغ عدد الأنشطة الاستيطانية في أسبوع واحد، 13 نشاطا أقرت خلالها حكومة الاحتلال إقامة 19 مستوطنة جديدة في وسط الضفة الغربية، وشمالها، وفي بيت لحم، والأغوار الشمالية، والخليل.



أما إجمالي عدد الجرائم الإسرائيلية باختلاف أنواعها فقد بلغ خلال الفترة المذكورة، 1189 جريمة تنوعت بين القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة.

