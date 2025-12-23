مصطفى فوزي: قفزة تاريخية في رعاية اتحاد السلة وتأهيل 40 ملعبًا ضمن خطة تطوير شاملة

أكد الدكتور مصطفى فوزي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، أن مجلس إدارة الاتحاد يعمل بروح الفريق الواحد منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية، رغم اختلاف القوائم الانتخابية، مشددًا على أن الهدف المشترك هو تطوير كرة السلة المصرية.

وقال مصطفى فوزي، خلال تصريحاته في برنامج «7×1» مع الإعلامية لمياء نبيل عبر إذاعة أون سبورت إف إم: «منذ أول اجتماع لمجلس الإدارة أصبحنا مجلسًا واحدًا، ورغم أنني كنت ضمن قائمة مختلفة، إلا أن الجميع يعمل حاليًا بروح واحدة من أجل مصلحة الاتحاد».

وأضاف فوزي: «شعرنا أن قيمة الرعاية لا تعكس حجم الاتحاد، فقمنا بوضع استراتيجية واضحة لتطوير عقود الرعاية وزيادة قيمتها، لأن زيادة الموارد المالية تتيح لنا خيارات أكبر وتساعدنا على تحقيق الأهداف التي نسعى إليها، وهو ما كان محل اتفاق كامل من مجلس الإدارة».

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد السلة: «تواصلنا مع شركات كبرى، سواء شركات جديدة أو متعاقدة سابقًا، ونجحنا في زيادة قيمة العقود، وأبرمنا ثلاثة عقود جديدة، ما ساهم في رفع إجمالي عوائد الرعاية من 11 مليون جنيه إلى أكثر من 40 مليون جنيه خلال عام واحد».

وأشار فوزي إلى خطة تطوير البنية التحتية، قائلًا: «وضعنا خطة لإعادة تأهيل 40 ملعب كرة سلة على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن رصدنا قبل الانتخابات حالة الملاعب واحتياجها الشديد للتطوير، وبدأ الرعاة بالفعل في التعاقد مع متخصصين للشروع في تنفيذ هذه الخطة».

وتابع: «نركز بشكل خاص على تطوير الملاعب في محافظات الصعيد، على أن يتم خلال العام المقبل تجهيز 10 ملاعب، من بينها ملاعب في منطقة الدلتا، بهدف زيادة ممارسة كرة السلة وانتشارها».

وأشاد فوزي بمجلس الإدارة، مؤكدًا: «أشيد بكامل مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي، لما يتمتع به من تعاون وفكر متقدم، وهو ما انعكس على سرعة تنفيذ الخطط وتحقيق نتائج ملموسة».

وأكمل مصطفى فوزي تصريحاته قائلًا: «كرة السلة في مصر تستحق أن تكون في مكانة أفضل، ولدينا تحديات إدارية مهمة، من بينها ضم الأكاديميات تحت مظلة الاتحاد والاهتمام بها لتطوير مستوى اللاعبين، إلى جانب إنشاء أكاديميات تابعة للاتحاد نفسه، ولدينا رؤية واضحة لذلك، كما نحظى بدعم كبير من الشركة المتحدة ووزارة الشباب والرياضة، ما يؤكد أننا لا نعمل بمفردنا».

وأختتم فوزي أن الاتحاد سيقدم كشف حساب في نهاية العام، موضحًا: «سنعلن للشارع الرياضي ما تم إنجازه خلال العام، ولقد نجحنا بالفعل في تحقيق نتائج مميزة، من بينها فوز منتخب مصر للناشئات تحت 16 سنة ببطولة إفريقيا لأول مرة في التاريخ، إلى جانب استضافة مصر لاجتماع الاتحاد الإفريقي بحضور رئيس الاتحاد الدولي ونائبه وجميع أعضاء الاتحاد الإفريقي، وهو ما يعزز فرص التعاون القوي مع الاتحاد الإفريقي خلال الفترة المقبلة».