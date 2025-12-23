قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار
حقيقة نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد وعكة صحية
العد التنازلي بدأ.. موعد رد شهادات الـ27% من البنك الأهلي وبنك مصر رسميًا
مصطفى فوزي: قفزة تاريخية في رعاية اتحاد السلة وتأهيل 40 ملعبًا ضمن خطة تطوير شاملة

أكد الدكتور مصطفى فوزي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، أن مجلس إدارة الاتحاد يعمل بروح الفريق الواحد منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية، رغم اختلاف القوائم الانتخابية، مشددًا على أن الهدف المشترك هو تطوير كرة السلة المصرية.

وقال مصطفى فوزي، خلال تصريحاته في برنامج «7×1» مع الإعلامية لمياء نبيل عبر إذاعة أون سبورت إف إم: «منذ أول اجتماع لمجلس الإدارة أصبحنا مجلسًا واحدًا، ورغم أنني كنت ضمن قائمة مختلفة، إلا أن الجميع يعمل حاليًا بروح واحدة من أجل مصلحة الاتحاد».

وأضاف فوزي: «شعرنا أن قيمة الرعاية لا تعكس حجم الاتحاد، فقمنا بوضع استراتيجية واضحة لتطوير عقود الرعاية وزيادة قيمتها، لأن زيادة الموارد المالية تتيح لنا خيارات أكبر وتساعدنا على تحقيق الأهداف التي نسعى إليها، وهو ما كان محل اتفاق كامل من مجلس الإدارة».

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد السلة: «تواصلنا مع شركات كبرى، سواء شركات جديدة أو متعاقدة سابقًا، ونجحنا في زيادة قيمة العقود، وأبرمنا ثلاثة عقود جديدة، ما ساهم في رفع إجمالي عوائد الرعاية من 11 مليون جنيه إلى أكثر من 40 مليون جنيه خلال عام واحد».

وأشار فوزي إلى خطة تطوير البنية التحتية، قائلًا: «وضعنا خطة لإعادة تأهيل 40 ملعب كرة سلة على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن رصدنا قبل الانتخابات حالة الملاعب واحتياجها الشديد للتطوير، وبدأ الرعاة بالفعل في التعاقد مع متخصصين للشروع في تنفيذ هذه الخطة».

وتابع: «نركز بشكل خاص على تطوير الملاعب في محافظات الصعيد، على أن يتم خلال العام المقبل تجهيز 10 ملاعب، من بينها ملاعب في منطقة الدلتا، بهدف زيادة ممارسة كرة السلة وانتشارها».

وأشاد فوزي بمجلس الإدارة، مؤكدًا: «أشيد بكامل مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي، لما يتمتع به من تعاون وفكر متقدم، وهو ما انعكس على سرعة تنفيذ الخطط وتحقيق نتائج ملموسة».

وأكمل مصطفى فوزي تصريحاته قائلًا: «كرة السلة في مصر تستحق أن تكون في مكانة أفضل، ولدينا تحديات إدارية مهمة، من بينها ضم الأكاديميات تحت مظلة الاتحاد والاهتمام بها لتطوير مستوى اللاعبين، إلى جانب إنشاء أكاديميات تابعة للاتحاد نفسه، ولدينا رؤية واضحة لذلك، كما نحظى بدعم كبير من الشركة المتحدة ووزارة الشباب والرياضة، ما يؤكد أننا لا نعمل بمفردنا».

وأختتم فوزي أن الاتحاد سيقدم كشف حساب في نهاية العام، موضحًا: «سنعلن للشارع الرياضي ما تم إنجازه خلال العام، ولقد نجحنا بالفعل في تحقيق نتائج مميزة، من بينها فوز منتخب مصر للناشئات تحت 16 سنة ببطولة إفريقيا لأول مرة في التاريخ، إلى جانب استضافة مصر لاجتماع الاتحاد الإفريقي بحضور رئيس الاتحاد الدولي ونائبه وجميع أعضاء الاتحاد الإفريقي، وهو ما يعزز فرص التعاون القوي مع الاتحاد الإفريقي خلال الفترة المقبلة».

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

صندوق النقد الدولي

بعد اتفاق صندوق النقد.. خطة النواب: برنامج الإصلاح مصري خالص وسيستمر

انتخابات مجلس النواب 2025

35 مقعدًا تنتظر الحسم.. التفاصيل الكاملة لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة

روبلكس

تحرك برلماني لتقييد «Roblox» لحماية الأطفال من منصات الألعاب الإلكترونية

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

