خطوات التسجيل في التأمين الصحي الشامل عبر الإنترنت

تسعى الدولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملة في العديد من محافظات الجمهورية ضمن المرحلة الثانية من المنظومة، حيث توفر للمواطنين رعاية طبية شاملة على مستوى الجمهورية داخل المحافظات التي تنطلق بها منظومة التأمين الصحي.

استعدادات تطبيق المرحلة الثانية في منظومة التأمين الصحي

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه يتم حاليًا مراجعة حالة المنشآت والوحدات الصحية في محافظات المرحلة الثانية حتى تستوفي معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن محافظة الإسكندرية أيضًا ستخضع لعملية التقييم بحيث يتم تحديد مدى إمكانية إدراجها ضمن المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل.

التأمين الصحي

رابط الاشتراك في التأمين الصحي

يمكن لأي مواطن الاشتراك في التأمين الصحي والتسجيل أونلاين وإدخال البيانات المطلوبة.. ادخل هنا للتسجيل



الاشتراك في التأمين الصحي أونلاين

تتيح الدولة إمكانية التسجيل إلكترونيًا من خلال بوابة مصر الرقمية، حيث يمكن للمواطن إدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات، على أن يتم لاحقًا مراجعة البيانات وتفعيل الاشتراك رسميًا.

شروط تسجيل الأسر في منظومة التأمين الصحي

- الخدمة متاحة للمصريين الحاصلين على بطاقة رقم قومي سارية داخل محافظات التطبيق.

- لا يمكن التسجيل لمن سبق تسجيلهم مسبقًا ضمن المنظومة.

- في حال وجود بيانات غير مكتملة، يجب على المواطن التوجه لأقرب مكتب خدمة عملاء لاستكمالها ثم استكمال التسجيل من خلال المكتب.

- يحق لرب الأسرة اختيار أقرب وحدة رعاية صحية مع استلام كارت التأمين الصحي الشامل بعد اكتمال التسجيل.

- يجب التوجه إلى الوحدة الطبية المختارة لإجراء الفحص المبدئي وفتح الملف العائلي.

- بالنسبة للمواطنين غير الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية، يتوجب عليهم دفع الاشتراكات بعد استكمال بيانات الدخل في مكتب خدمة العملاء لاستخراج بطاقة التأمين الصحي.

التسجيل في التأمين الصحي



طريقة الاشتراك فى منظومة التأمين الصحى الشامل

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية أن الانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل يبدأ بتوجه المواطن إلى أقرب وحدة أو مركز لطب الأسرة التابع للمنظومة داخل المحافظات التى جرى تطبيق النظام بها، حيث يتم تقديم بطاقة الرقم القومى السارية لرب الأسرة، إلى جانب بطاقات الرقم القومى أو شهادات الميلاد لباقى أفراد الأسرة.

فتح ملف طبى موحد للأسرة

وبعد استكمال المستندات المطلوبة، يتم إنشاء ملف طبى موحد للأسرة، بما يضمن متابعة الحالة الصحية لكل فرد بشكل دورى ومنظم.

ويلى ذلك تحديد موعد لإجراء فحص طبى شامل، تمهيدًا لبدء الاستفادة الكاملة من الخدمات الصحية التى تشمل الكشف الطبى، صرف الأدوية، التحاليل، الأشعة، والتدخلات الجراحية عند الحاجة.

طريقة التسجيل في التأمين الصحي

خطوات التسجيل في التأمين الصحي عبر الإنترنت

وتتيح هيئة التأمين الصحي عبر الإنترنت رابط التسجيل بنظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظات المفعل بها النظام، من خلال بوابة مصر الرقمية بالخطوات التالية: