غلق وتشميع محلات ومنشآت مخالفة بالزرقا في دمياط لعدم الترخيص

تواصل الوحدات المحلية بدمياط جهودها لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

في هذا السياق، وبمتابعة المهندسة حنان الأطروش، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، قامت الوحدة المحلية بتنفيذ قرارات الغلق الإداري لعدد من المنشآت والمحلات التجارية المخالفة، والتي تُدار بدون ترخيص من الجهات المختصة، فضلًا عن عدم التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، حيث جرى الغلق والتشميع بالشمع الأحمر، وذلك حفاظًا على السلامة العامة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن تكثيف الحملات على رخص المحلات والمنشآت التجارية والصناعية، وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن رخص المحال العامة، والقانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحتهما التنفيذية.