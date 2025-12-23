قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 أحدهم مصابة بنزيف بالعين .. تطورات حالة مصابي عقار إمبابة المنهار
تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل
الصحة: 117 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظات
سيراميك كليوباترا يتأهل لدور الـ 16بكأس مصر بثنائية في أبوقير
رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
إعلام عبري: ضغوط أمريكية تدفع إسرائيل للتراجع عن تصريحات الاستيطان في غزة
أيام صيام شهر رجب التي كان الرسول يحرص عليها.. اعرف سُنة النبي
الصليب الأحمر: مستشفيات قطاع غزة تحت ضغط كبير .. وخيام النازحين متهالكة
فصل الخدمات عن المنطقة.. إخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار
الخطيب يبحث إنشاء مصنع منسوجات تركي جديد باستثمارات 70 مليون دولار
لجنة القطاع التجاري تعلن قرب تطبيق لائحة موحدة بكليات التجارة والتخرج 3 سنوات
استمرار البحث عن مفقود أسفل أنقاض منزلين منهارين بأسيوط
محافظات

غلق وتشميع محلات ومنشآت مخالفة بالزرقا في دمياط لعدم الترخيص

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

تواصل الوحدات المحلية بدمياط جهودها لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

في هذا السياق، وبمتابعة المهندسة حنان الأطروش، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، قامت الوحدة المحلية بتنفيذ قرارات الغلق الإداري لعدد من المنشآت والمحلات التجارية المخالفة، والتي تُدار بدون ترخيص من الجهات المختصة، فضلًا عن عدم التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، حيث جرى الغلق والتشميع بالشمع الأحمر، وذلك حفاظًا على السلامة العامة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن تكثيف الحملات على رخص المحلات والمنشآت التجارية والصناعية، وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن رخص المحال العامة، والقانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحتهما التنفيذية.

دمياط محافظ دمياط أيمن الشهابي التشميع

