سونيا الحبال: طاقة الجذب تبدأ بفكرة وتنتهي بواقع

أكدت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، أن مفهوم طاقة الجذب يقوم في جوهره على التركيز الداخلي والمشاعر المتكررة، موضحة أن الإنسان يجذب إلى حياته كل ما يمنحه مساحة دائمة في تفكيره وشعوره.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف بديع، والإعلامية سارة سامي، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن أي فكرة يركز عليها الإنسان باستمرار، ويشحنها بالمشاعر ويكررها داخله، تتحول مع الوقت إلى واقع ملموس، مؤكدة أن هذا هو المعنى الحقيقي لقانون الجذب.

وأوضحت خبيرة الطاقة أن قانون الجذب يتقاطع مع المعاني الروحية المعروفة، مشيرة إلى أن مقولة «تفاءلوا بالخير تجدوه» تعبر بدقة عن هذا القانون، قائلة:«سواء تفاءل الإنسان أو لم يتفاءل، فإنه في الحالتين يجذب ما يركز عليه، لأن الكون يتفاعل مع طاقته الداخلية».

وأشارت إلى أن كثيرًا من الأشخاص يطبقون قانون الجذب دون أن يدركوا ذلك، موضحة أن مجرد التفكير المتكرر في شخص أو موقف، واستحضار المشاعر المرتبطة به، قد يؤدي إلى ظهوره فجأة في الحياة الواقعية، سواء عبر لقاء غير متوقع أو اتصال هاتفي.