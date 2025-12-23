منصة X تتخذ إجراءات لحماية إرث تويتر وسط نزاع قانوني جديد

أعلنت منصة X، التابعة لشركة X Corp بقيادة إيلون ماسك، عن خطوات جديدة تهدف إلى حماية التراث الرقمي لتويتر بعد تصعيد نزاع قانوني جديد يتعلق بحقوق المحتوى والأرشيف التاريخي للمنصة.

وتأتي هذه التحركات في سياق محاولات الشركة للحفاظ على البيانات والمحادثات التاريخية أمام التحديات القانونية المتزايدة.

تفاصيل النزاع القانوني

رُفعت دعوى قضائية جديدة ضد منصة X من قبل جهات قانونية تطالب بحق الوصول إلى أرشيف التغريدات والمحادثات القديمة من عصر تويتر قبل إعادة التسمية في عام 2023.

وتشمل الدعوى مطالبات بـ حفظ البيانات كجزء من التراث الرقمي العام، مع التركيز على المحتوى الإخباري والتاريخي الذي يعود لسنوات طويلة.

إجراءات الحماية المعلنة

ردًا على الدعوى، أعلنت X عن إنشاء أرشيف رقمي محمي يحتوي على مليارات التغريدات والصور والفيديوهات من تاريخ المنصة، مع تطبيق إجراءات تشفير متقدمة لضمان عدم التلاعب أو الحذف.

كما أكدت الشركة أنها تعمل مع خبراء قانونيين للدفاع عن سيطرتها على هذه البيانات كـ ملكية فكرية خاصة.

أهمية الإرث الرقمي

يُعد أرشيف تويتر/X مصدرًا أساسيًا للباحثين والصحفيين والمؤرخين، حيث يحتوي على سجلات حية للأحداث العالمية منذ إطلاق المنصة عام 2006.

وأشارت X إلى أن حماية هذا الإرث ضرورية لـ استمرارية حرية التعبير وتوفير مصدر موثوق للمعلومات التاريخية.

سياق النزاعات السابقة

يأتي هذا النزاع ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية التي واجهتها المنصة منذ استحواذ ماسك عليها، بما في ذلك قضايا تتعلق بـ حقوق المستخدمين في البيانات وسياسات الاحتفاظ بالمحتوى.

وسبق أن فازت X في بعض هذه القضايا، مما عزز موقفها في الدفاع عن سيطرتها على الإرث الرقمي.

توقعات المستقبل

من المتوقع أن يستمر النزاع القانوني لأشهر قادمة، مع إمكانية تصعيد القضية إلى محاكم فيدرالية.

وأكدت X التزامها بـ الشفافية في التعامل مع الطلبات القانونية، مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين كأولوية أساسية في جميع إجراءاتها.