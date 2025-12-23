قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الكهرباء لن تنقطع العام الحالي ولا المقبل
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
منتخب مصر يبدأ استعدادات مواجهة جنوب أفريقيا
ننشر أسماء المكرمين من الوزراء والعلماء باحتفالية عيد العلم الـ20 بجامعة القاهرة
شغل مدربين.. ماذا قال حسام حسن للاعبي منتخب مصر في مباراة زيمبابوي؟
لا هيمنة ولا أغلبية .. طارق خضر يكشف لـ«صدى البلد» ملامح البرلمان المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انضمام بلجيكا رسميًا إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
علي صالح

أعلنت المملكة البلجيكية رسمياً عن تقديمها إعلان تدخل في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية (ICJ) في لاهاي، والتي تتعلق باتهامات بانتهاكات جسيمة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
 

جاء الإعلان البلجيكي بعد أن قامت الحكومة في بروكسل بإيداع إعلان تدخل رسمي لدى محكمة العدل الدولية في 23 ديسمبر 2025، بموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة والتي تسمح للدول الأطراف في اتفاقية قيد التفسير بالتدخل لتقديم وجهة نظر قانونية حول تفسير بنود الاتفاقية ذات الصلة.
 

الدعوى الأصلية رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر 2023، حيث اتهمت حكومة بريتوريا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاوزة التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. وقد أقرت المحكمة في وقت سابق أوامر تدابير مؤقتة تلزم إسرائيل باتخاذ جميع التدابير ضمن سلطتها لمنع الأعمال التي قد تندرج تحت تعريف الإبادة الجماعية، كما أمرت بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع وحفظ الأدلة المتعلقة بالانتهاكات المزعومة.
 

ويرى القانون الدولي أن انضمام بلجيكا إلى الدعوى لا يجعلها طرفًا أصليًا في النزاع، بل يمنحها حق الإدلاء بملاحظات قانونية مكتوبة أو شفوية حول تفسير وتطبيق أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية في هذا النزاع المثير للجدل.
 

ويأتي تدخل بلجيكا ضمن سلسلة من الانضمامات الدولية التي شهدتها القضية، حيث تقدمت دول عدة بطلبات مماثلة أو أعلنت عن نواياها للتدخل، من بينها البرازيل، إسبانيا، المكسيك، تركيا، تشيلي، وبعض الدول الأخرى التي أبدت رغبتها في الإدلاء بوجهة نظرها القانونية أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة.
 

وتؤكد هذه التحركات الدولية أن القضية لم تعد محصورة في نطاق ثنائي بين جنوب أفريقيا وإسرائيل، بل أصبحت مسألة قانونية دولية واسعة تعكس انقسامات حادة في الرأي العالمي بشأن الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، ومدى تطبيق القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجرائم الخطيرة.
 

وتعكس مشاركة بلجيكا في هذه الدعوى توجهًا جديدًا في السياسة الأوروبية تجاه النزاع، حيث سبق لبروكسل أن أبدت موقفًا داعمًا للقضية الفلسطينية عبر خطوات أخرى مثل الاعتراف المحتمل بالدولة الفلسطينية وتوسيع التعاون السياسي مع الأطراف المعنية بالقانون الدولي الإنساني، وفقا لموقع مجلة “تايم” الأمريكية

في المحصلة، تمثل خطوة بلجيكا توسعة في الأبعاد القانونية والسياسية للقضية أمام محكمة العدل الدولية، وتؤشر إلى اهتمام أوروبي متنامٍ بالمرافعات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان واحترام الالتزامات الدولية في سياق الصراعات المسلحة.

الإعلان البلجيكي المملكة البلجيكية جنوب أفريقيا إسرائيل محكمة العدل الدولية لاهاي جريمة الإبادة الجماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

من مسقط إلى القاهرة.. شراكات صناعية وموانئ مشتركة ترسم مسارًا جديدًا للتكامل المصري-العُماني

جانب من اللقاء

رئيس جهاز العاشر من رمضان يلتقي اتحاد شاغلي “واحة المدائن” لبحث موقف المرافق بالحي الثاني عشر

الدولار

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

بالصور

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية الجديد لتهنئته بمهام عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

المزيد