أحمد موسى: مؤسسة ريستاد إنرجي النرويجية أكدت أن مصر أعادت ضبط قطاع الطاقة

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن مؤسسة ريستاد إنرجي النرويجية الرائدة في مجال الطاقة أكدت أن مصر أعادت ضبط قطاع الطاقة.



وأضاف أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مؤسسة ريستاد إنرجي النرويجية العالمية أكدت أن شركة دانة غاز أطلقت برنامجا للحفر باستثمارات 100 مليون دولار.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مؤسسة ريستاد إنرجي النرويجية العالمية أكدت أن شركة دانة غاز تستهدف كميات غازية تبلغ 80 مليار قدم مكعب غاز.

وأكمل أحمد موسى، أن مؤسسة ريستاد إنرجي النرويجية العالمية أكدت أن شركة إيني ستستثمر 9 مليار دولار في مصر في قطاع الطاقة.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن التقرير يؤكد أن مصر واحد من أكثر الدول نموا في هذا القطاع، مؤكدا أن مؤسسة ريستاد انرجي النرويجية العالمية أكدت أن شركة بي بي وقعت اتفاقيات لحفر 5 ابار بحرية في مصر.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن مؤسسة ريستاد إنرجي النرويجية العالمية أكدت أن مصر ستطرح مزايدة البحر الأحمر التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

وأشار إلى أن مؤسسة استاد انرجي الترويجية العالمية أكدت أن البحث عن الغاز الطبيعي يشهد نشاطا غير مسبوقا في مصر.