الأنبا لوقا والأنبا مارك في زيارة رسمية للإدارة المركزية لشئون الأديان بفرنسا

زار صاحبا النيافة الأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا ونيافة الأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، الإدارة المركزية لشؤون الأديان بوزارة الداخلية الفرنسية، وكان في استقبالهم السيدة Madame Parvine Lacombe مديرة المركز.

تعزيز حضور الكنائس

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعريف بمجلس الأساقفة الأرثوذكس الشرقيين بفرنسا CEOOF الذي تم تأسيسه في مارس ٢٠٢٥. ويتكون هذا المجلس من كل من :

نيافة الأسقف كريكور خاشاتريان عن الكنيسة الارمينية الارثوذكسية (رئيسًا).

نيافة الأنبا مارك (الرئيس المساعد).

نيافة الأنبا لوقا (عضوًا).

نيافة المطران مور جورج كورية عن الكنيسة السريانية الارثوذكسية (عضوًا).

ودارت المناقشات حول الإطار المؤسسي للمجلس ومهامه وتوجهاته العامة، ويعكس اللقاء فاعلية دور الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في المجتمع الفرنسي.