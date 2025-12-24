في احتفال عيد العلم.. جامعة القاهرة تكرّم الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط

كرّمت جامعة القاهرة ، الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، خلال احتفالها السنوي بعيد العلم، وذلك تقديرًا لمسيرته الأكاديمية والإدارية المتميزة، وباعتباره أحد أبرز خريجي جامعة القاهرة الذين أسهموا بفاعلية في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال الذي أُقيم ،بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، و الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقًا، والأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب عدد من المحافظين وكبار رجال الدولة، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، ونخبة من العلماء وأعضاء هيئة التدريس، وشخصيات أكاديمية بارزة.

وشهد الحفل كلمات رسمية أكدت على جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز جودة التعليم الجامعي وفق أحدث المعايير الدولية، ودعم البحث العلمي، والتحول الرقمي، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة، مع الإشادة بالمكانة التاريخية والعلمية التي تتبوأها جامعة القاهرة باعتبارها منارة للعلم وحاضنة لقادة الفكر والعلماء في مصر والعالم العربي.

وتضمن الاحتفال تكريم نخبة من العلماء والباحثين المتميزين، إلى جانب تكريم عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة من خريجي جامعة القاهرة، حيث جاء تكريم الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي تقديرًا لإسهاماته العلمية والأكاديمية، وجهوده الريادية في تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع، ودعم البحث العلمي، وترسيخ مبادئ الإدارة الجامعية الحديثة.

ويُعد هذا التكريم تتويجًا لمسيرة علمية وإدارية حافلة بالعطاء، استطاع خلالها رئيس جامعة دمياط أن يترك بصمات واضحة في تطوير منظومة العمل الجامعي، ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري، ودعم المبادرات التعليمية والمجتمعية، بما أسهم في تعزيز مكانة جامعة دمياط على المستويين المحلي والوطني والدولي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور حمدان ربيع المتولي عن بالغ اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أن التكريم من جامعة القاهرة، الجامعة الأم، يمثل وسام فخر وتقدير لمسيرة امتدت عبر سنوات من العمل الجاد، مشيدًا بدور جامعة القاهرة العريقة في إعداد أجيال من العلماء وقادة الفكر، وبإسهاماتها الممتدة في خدمة الوطن وبناء الإنسان.

وأكد رئيس جامعة دمياط أن احتفال عيد العلم يجسد قيمة العلم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الدول وصناعة مستقبلها، مشيرًا إلى أن ما يشهده التعليم العالي في مصر من تطور غير مسبوق يأتي في ظل دعم القيادة السياسية التي وضعت التعليم والبحث العلمي في مقدمة أولوياتها، إيمانًا بدورهما في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

واختتم رئيس جامعة دمياط تصريحاته بتوجيه خالص الشكر لجامعة القاهرة وقيادتها، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس عمق العلاقات الأكاديمية والتاريخية بين الجامعات المصرية العريقة، ويجسد نموذجًا للتكامل المؤسسي في دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وتحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة.