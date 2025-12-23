محافظ دمياط يتابع حالة الطفل ريان ويوجه بتوفير الرعاية اللازمة له

فى استجابة إنسانية سريعة من الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، ونائبته المهندسة شيماء الصديق، للحالة التى تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، أجرى الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط، زيارة للطفل «ريان» الذي تم العثور عليه أمس، للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة له رافقه خلال الزيارة الدكتورة أماني القرش، وكيل مديرية الصحة بدمياط، والدكتور محمد اللبان، مدير مستشفى دمياط العام، وبحضور الدكتورة نهاد البسيوني، مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة.

وقد استقبلت مستشفى دمياط العام الحالة حيث تم التعامل معها على وجه السرعة، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، إلى جانب التدخل الجراحي المطلوب بواسطة فريق طبي متخصص وعلى أعلى مستوى من الكفاءة.

وتم إيداع الطفل بقسم العناية المركزة لتلقي الرعاية الصحية الشاملة، تحت إشراف الطبيب المعالج وطاقم التمريض المختص، مع المتابعة الدقيقة لحالته الصحية.

وفي هذا الإطار، جارٍ التنسيق مع الجهات المعنية والمجلس القومي للمرأة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال الطفل بدار المعثور عليهم بمركز أسرة أول، وذلك عقب استكمال العلاج المقرر والانتهاء من جميع الإجراءات القانونية المنظمة.

ووجه محافظ دمياط بالاهتمام الكامل بحالة الطفل «ريان»، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة له، مع التأكيد على دعم ورعاية المؤسسات الاجتماعية ودور الإيواء على مستوى المحافظة، بما يضمن تحقيق الحماية والرعاية المتكاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية .