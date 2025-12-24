قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ دمياط يترأس اجتماع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة استعدادًا لـ «أسبوع الاستدامة»

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

ترّأس الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، أمس بديوان عام المحافظة، اجتماع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، والدكتورة رانيا الغباشي، مدير إدارة السياحة بديوان عام المحافظة، وأعضاء الهيئة: الدكتور محمد العرابي، ومحمد دعدور، ومحمد أبو يوسف، وهيثم الغيطاني.

وفي مستهل الاجتماع، صرح الدكتور أيمن الشهابى أن محافظة دمياط على موعد مع حدث هام خلال الفترة من 29 ديسمبر الجاري حتى مطلع يناير 2026، وهو "أسبوع الاستدامة بدمياط"، الذي يأتي تزامنًا مع فوز المحافظة بلقب "عاصمة الابتكار الأخضر" وفقًا لمؤشرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والإعلان عن مدينة رأس البر كأول مدينة خالية من الكربون في الدلتا.
ولفت إلى أن هذا الحدث، الذي سيشهد حضورًا واسعًا من كبار المسؤولين بالدولة والوزراء، يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الجهود التي حققتها المحافظة لتحقيق الأهداف الرامية نحو التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر الذكي، وتعزيز الوعي المجتمعي بالممارسات الصحيحة للحفاظ على البيئة.

وعلى صعيد آخر، تعمل المحافظة عن كثب على تحقيق طفرة بمدينة رأس البر تتواكب مع مكانتها على الخريطة السياحية، وحجم المشروعات الضخمة وأعمال التطوير التي تشهدها، لافتًا إلى أبرز هذه المشروعات منها: منطقة اللسان والفنار، وكورنيش البحر، وأيضًا التنسيق مع المجتمع المدني لأصحاب العشش بالمدينة لإتاحة قيامهم بتطوير الشوارع المحيطة بكل عشة بشكل موحد بما يتوافق مع معايير الهوية البصرية وبعد موافقة مجلس المدينة.
كما تم إعداد دراسة بالتنسيق مع جامعتي عين شمس وبرلين لتطوير السوق الحضاري وتجهيزه كمجمع سياحي ("بازارات") وتعظيم الاستفادة من موقعه، معلنًا أيضًا بدء الأعمال بمشروع تطوير طريق رأس البر الغربي باعتباره شريانًا حيويًا مؤديًا إلى المدينة، إلى جانب المشروع الضخم لتطوير عواصم المدن.

وعلى هذا الصعيد، ناقش الدكتور أيمن الشهابي عددًا من الرؤى والأفكار لتنشيط السياحة وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتعزيز الاستثمار برأس البر، وكذا مقترحات الهيئة لإطلاق أنشطة ومهرجانات تخصصية متنوعة تساهم في الترويج للمقومات التي تتمتع بها المحافظة.
وأكد محافظ دمياط أن المحافظة تعمل على عدد من الملفات بالتوازي، وتخطِّي كافة المعوقات التي يتم رصدها بما يحقق أهداف واستراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة على أرض محافظة دمياط في شتى المجالات.

