يارا تحيي حفلاً غنائيًا في الرياض غدًا الخميس

أعلنت الفنانة اللبنانية يارا عن موعد حفلها الغنائي المرتقب في العاصمة السعودية الرياض، والمقرر إقامته غدًا، الخميس، وسط حالة من الترقب من جمهورها.

ونشرت يارا صورة لها عبر «إنستجرام»، وكتبت:

«ليلة ما تشبه إلا “صدفة” حلوة.. موعدنا مع الفنانة يارا، في ليلة شتوية دافئة بالرياض تغمرنا فيها بصوتها العذب وأغانيها اللي تلامس القلب.. جهزوا مشاعركم لليلة من الخيال».

تعد يارا من ابرز الفنانات اللاتي يتابعن كرة القدم، خاصة دعمها الواضح إلى فريقها المفضل برشلونة، وتربطها علاقه صداقة بشقيق لاعب كرة القدم العالمي ميسي.