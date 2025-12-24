أسبوع الخير.. مبادرة للمشاركة المجتمعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية بسيوة

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء حاتم زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية احتفالية أسبوع الخير الثانى بسيوة بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والنائبة فتحية السنوسي واللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة سيوة والدكتور احمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات وكبار مشايخ وأهالي سيوة ،وذلك بقاعة المؤتمرات بالقرية الأولمبية.

حيث تأتى الاحتفالية التى تنظمها المنطقة الغربية العسكرية في إطار جهود المشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع المدنى خاصة الأولي بالرعاية مع المساهمة في توفير مزيد من الخدمات والرعاية الاجتماعية والحياة الكريمة لهم ,, مع تقديم هدايا عينية من بطاطين وملابس شتوية وكذلك كراسي متحركة لعدد من ذوى الهمم وكبار السن بواحة سيوة .

وتضمنت الاحتفالية عددا من الفقرات والمواهب الفنية من شعر وإلقاء وابتهالات وغناء لعدد من المواهب الصغيرة لأبناء سيوة .

وفي كلمته أعرب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن بالغ شكره وتقديره لجهود المنطقة الغربية العسكرية في توفير مزيد من الرعاية الاجتماعية خاصة فى رحاب واحة سيوة ، مع إطلاق اسبوع الخير في نسخته الثانية ومواكبة مناسبة عزيزة على قلوب أبناء مطروح جميعاً، وهى الاحتفال بالعيد القومى الـ110 لمحافظة مطروح، وإحياء ذكرى معركة وادى ماجد عام 191.

تلك الملحمة الوطنية التى سطّر فيها أبناء وقبائل الصحراء الغربية صفحات خالدة من البطولة والفداء دفاعاً عن تراب هذا الوطن.

حيث تجسيدٍ المبادرة التعبير صادقٍ لمعانى التكاتف بين الجيش والشعب، وترسيخاً لدور القوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى ورعاية أبنائه. بما تتضمنه من تقديم هدايا عينية تشمل بطاطين وملابس، لأهالي سيوة خاصه الأولي بالرعاية من أبناء سيوة الأوفياء،.

إلى جانب تقديم مزيد من الخدمات التى تعزز من جودة الحياة وتساهم فى توفير العيش الكريم لهم، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.، كامتداد للجهود المجتمعية والإنسانية المستمرة التى تقوم بها المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع المحافظة فى مجالات عديد من القوافل الصحية والعلاجية، إلى المبادرات التعليمية، وحتى دعم الأسر الأكثر احتياجاً.

واكد على اعتزاز ابناء مطروح بروح الوحدة بين أبناء الوطن الواحد، والحرص على العمل والبناء والتنمية، مستلهمين قوة إرادتنا من القيادة الحكيمة التى تحمل هموم الوطن وتعمل ليل نهار من أجل تقدمه واستقراره.

واضاف ان القيادة الحكيمة تواجه بكل شجاعة التحديات الداخلية والخارجية، مع الاستمرار فى مسيرة البناء والتنمية فى جميع ربوع مصر،مع مواصلة جهود جميع الأجهزة لتحسين الخدمات وتوفير الحياة الكريمة لأهالى مطروح، استكمالاً لجهود القيادة السياسية وأجهزة الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة فى كل أنحاء البلاد.