محمد فايق: مركز Ismailia Out Let يضم خدمات لوجستية متكاملة وبنية تحتية متطورة

صرح محمد فايق، عضو مجلس إدارة غرفة الإسماعيلية التجارية، بأنه بافتتاح مركز Ismailia Out Let، تسير محافظة الإسماعيلية نحو

رؤية متطورة من خلال تقديم خدمات لوجستية متكاملة وبنية تحتية متطورة، حيث يمثل المشروع نقلة نوعية في دعم الصناعيين، من خلال توفير مساحات عرض مجهزة لعرض المنتجات الصناعية بجودة عالية.

وأوضح محمد فايق أنه بهذه الخطوة تؤكد المحافظة التزامها بتحقيق التنمية المستدامة عبر مشروعات مبتكرة تدمج بين مصالح المستثمرين والمواطنين، وتعزز مكانتها كحاضنة للصناعة الوطنية.

وقال عضو مجلس إدارة تجارية الإسماعيلية إن المشروع يتيح عملية ربط المنتجين بالمستهلكين؛ لضمان وصول أوسع بالإضافة لموقعه المتميز ووجود موقف عمومي بجواره يربط المدينة بالمراكز.

وأوضح فايق أن السوق الحضرية مُقامة على مساحة إجمالية 6500م2 بمنطقة حي العرب بالمحطة الجديدة نطاق حي أول، ويضم 117 محلا تجاريا و3 كافيتريات ومطاعم ومبنى إداريا وغرفة تحكم مركزي وكاميرات مراقبة ووحدة إطفاء وغرفة للأمن والحراسة و2 حمام ومسطح أخضر وساحة انتظار خارجية للسيارات، وتسهم السوق في خلق بيئة تنافسية تحفز الصناعيين والمستثمرين على تحسين جودة منتجاتهم، مع دعم الميزات التنافسية لمحافظة الإسماعيلية كوجهة صناعية وتجارية رائدة في إقليم قناة السويس.